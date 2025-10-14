Slušaj vest

"Neverovatno je da i dalje osvajam turnire, ne znam kako to radim jer ne treniram dovoljno da bih se zaista takmičio u kasnijim fazama turnira. Pokušavam da igram što više mogu dok sam u sali i morate da me stružete sa stola sve dok ne ubacim poslednju kuglu. Nekako nas trojica iz klase '92 (Džon Higins i Roni O'Saliven) i dalje igramo", rekao je Vilijams za sajt Svetskog snukera.

Vilijams je u ponedeljak osvojio titulu na turniru u kineskom Sijanu pobedom protiv Šona Marfija 10:3, i sa 50 godina i 206 dana postao je najstariji osvajač rangirnog turnira. Prethodni rekord postavio je Rej Rirdon, koji je 1982. godine osvojio Turnir profesionalnih igrača kada je imao 50 godina i 14 dana.

"Igrao sam zaista dobro od prvog do poslednjeg frejma. Mislim da sam promašio samo nekoliko lakih kugli. Stavio sam Šona pod pritisak i promašio je nekoliko kugli kada je imao 50 i više poena prednosti, nekoliko puta sam 'počistio' sto i nastavio pritisak", naveo je Vilijams.

On je prvu profesionalnu titulu osvojio na kvalifikacionom turniru za Masters 1994. godine kao 19-godišnjak, a prvu rangirnu dve godine kasnije na Otvorenom prvenstvu Velsa.

"Trudim se najbolje što mogu kada sam za stolom, pokušavam da pobedim u svakom meču. Naravno da mi je stalo, želim da pobedim. Ali ako izgubim, nije me briga, ne kukam o tome. Kada bi više igrača zauzelo isti stav, možda bismo videli malo poboljšanja", naveo je Vilijams.

Vilijams na šestom mestu ima 27 rangirnih titula, jednu manje od Stiva Dejvisa, a ubedljivo prvi je O'Saliven sa 41 titulom.

On je postao prvi igrač koji je osvojio titulu u svakoj deceniji, od tinejdžerskog doba do svojih pedesetih godina.