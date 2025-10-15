Slušaj vest

Jedan austrijski vozač trkačkih automobila, inače lizak prijatelj Mika Šumahera - sina legendarnog vozača F1 Mihaela Šumahera, optužen je da je za silovanje jedne medicinske sestre, koja je bila deo tima koji je pružao zdravstvenu negu slavnom vozaču.

Incident se navodno dogodio krajem 2019. godine u spavaćoj sobi na spratu porodične kuće porodice Šumaher u švajcarskom gradu Gland, u kojoj je tada boravio austrijski vozač.

Prema navodima tužioca niko od članova porodice u vreme navodnog seksualnog napada na medicinsku sestru nije boravio u kući, pa porodica Šumaher ni na koji način nije uključena u istragu, prenose nemački mediji.

Nakon odrađene smene žrtva je sa kolegama i optuženim igrala bilijar, pili su koktele, pa je usled prekomernog konzumiranja alkohola izgubila svest. Kolege su je zajedno sa optuženim odnele u sobu za osoblje i stavili u krevet. Međutim, prema navodima tužilaštva, osumljičeni se kasnije vratio u sobu i seksualno je zlostavljao.

Nije se sutradan ničega sećala, ali su fizički tragovi probudili sumnju. Razmenila je nekoliko poruka sa osumnjičenim i tražila da joj se više ne približava. Nije želela da ga prijavi odmah, jer se plašila da će izgubiti posao.

Međutim, dve godine kasnije, u januaru 2022. podnela je krivičnu prijavu.

Rešila je da progovori nakon što je dobila otkaz, neposredno nakon što je osumnjičeni ponovo boravio na imanju.

