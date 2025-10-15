Slušaj vest

U poslednjem, devetom kolu naša ekipa u sastavu Aleksandar Inđić, Aleksej Sarana, Robert Markuš i Velimir Ivić, odigrala je meč sa selekcijom Azerbejdžana, i odnela pobedu rezultatom 3:1.

Predvodnik ekipe u ovom kolu u odsustvu Predkea bio je Aleksej Sarana, koji je bio na visini zadatka, pobedivši izuzetnog igrača Mameđarova, jednog od najjačih na svetu.U veoma neizvesnoj poziciji, Sarana je briljantnim potezom završio partiju u svoju korist, i ovom pobedom ostvario je najbolji rezultat na drugoj tabli.

Aleksandar Inđić je odigrao partiju bez greške, dovodio je protivnika u poteškoće, a na sve to, protivnik je imao i slabije vreme.

Besprekornom realizacijom primorao je protivnika da preda partiju. Iako smo dobili meč sa 3:1, bilo je šansi za ubedljiviju pobedu, međutim Velimir Ivić koji je bio veoma uspešan na ovom prvenstvu ispustio je u svom cajtnotu da zabeleži trijumf. Na žalost, protivnik je iskoristio njegove nepreciznosti u oskudici vremena i došao do celog poena.

Robert Markuš koji je nakon pauze ušao u veoma bitnom trenutku za naš tim, odigrao je besprekorno partiju i neočekivano renomiranog protivnika savladao vrlo lako, doprinevši osvajanju medalje.

Na ovom prvenstvu Aleksej Sarana osvojio je zlatnu pojedinačnu medalju za najbolji rezultat na drugoj tabli, dok je Aleksandar Inđić osvojio srebrnu medalju za najbolji rezultat na trećoj tabli.

Dame na 18.mestu

Kada je reč o ženskoj reprezentaciji, ona je u 9.kolu igrala nerešeno sa Češkom. Kao i u prethodnim susretima malo je falilo da se ostvari

pobeda. U oštroj poziciji veoma sigurna bila je Sofia Pogorelskih, koja je protivnici zadala probleme na kraljevom krilu i zahvaljujući matnim pretnjama primorala je na predaju. Veoma uporna do samog kraja bila je Teodora Injac koja je najpre neizvesnu poziciju pretvorila u prednost, koju je realizovala u završnici. Na žalost, Adela Velikić doživela je brz poraz, jer je dozvolila opasan napad na kraljevom krilu.

Elif Mehmed je verovatno u želji da pritisne protivnicu izabrala nekorektna rešenja, što je protivnica iskoristila.

Na kraju prvenstva ženska ekipa završila je takmičenje na sredini tabele, 18.mestu.