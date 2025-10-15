Slušaj vest

Srem je u Sremskoj Mitrovici pobedio ekipu Beograda sa 3:2, po setovima 18:25, 25:18, 18:25, 25:20, 15:11, Železničar je na domaćem terenu bio bolji od Takova iz Gornjeg Milanovca sa 3:0 (25:6, 25:21, 25:10), dok je Ub na svom terenu savladao ekipu Desetke iz Niša sa 3:0 (25:14, 25:17, 25:13).

U poslednjem meču osmine finala Jedinstvo je u Užicu savladalo Partizan sa 3:0 (25:12, 25:14, 25:23).

Plasman u četvrtfinale Kupa ranije danas je izborila i ekipa Jedinstva iz Stare Pazove, koja je na svom terenu pobedila Leskovac 98 sa 3:0 (25:10, 25:20, 25:20).

U utorak su plasman među osam najboljih u Kupu osigurale ekipe TENT-a (branilac titule), Crvene zvezde i Radničkog iz Beograda.

Četvrtfinalni mečevi jubilarnog 60. izdanja Kupa Srbije na programu su 12. i 19. novembra.

