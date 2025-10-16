Slušaj vest

Na prvi pogled, Madelin Morhart (29) deluje kao tipična devojka sa sela, ona obožava konje, šeta u gumenim čizmama i živi mirnim životom u Karlsrueu.

Ali kada uđe u ring, tada se sve menja, a ona se pretvara u pravu ratnicu. Njen skor govori za sebe, neporažena je sa sedam pobeda iz sedam mečeva, a cilj joj je jasan: „Želim da vratim svetsku titulu u Karlsrue.“

Skoro dve decenije nakon što se nemačka legenda Regina Halmih (48) oprostila od profesionalnog boksa, Morhart se nameće kao nova uzdanica nemačkog ženskog boksa. Nakon pauze zbog operacije ramena, Madelin se vraća u ring 13. decembra u Štutgartu. Meč će se održati pod okriljem promotorske kuće braće Krasnići – Arbera (31) i Ardiana (29), u saradnji sa Klausom Milerom.

– Sledeće godine idem na titulu, to mi je plan – rekla je Madelin.

Morhart je aktivna i na Instagramu, gde je prati više od 11.000 ljudi. Često pozira u donjem vešu i ne libi se da istakne svoju seksi stranu, pokazujući da boks i glamur mogu da idu ruku pod ruku.

– Nemam problem s tim. Volim da poziram, uživam u modelingu. Hoću da pokažem da i boks može biti glamurozan i da sportistkinje mogu biti jednako ženstvene i atraktivne kao bilo koja druga žena.

Njen idol, legendarna Regina Halmih, svojevremeno je dva puta krasila stranice Plejboja, a ako stigne poziv na njenu adresu?

– Ako me Plejboj pozove, neću reći ne - priznala je bokserka.

