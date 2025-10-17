Slušaj vest

Zamislite da čitav život posvetite rukometu, a onda, odjednom, dođete u situaciju da ste životno ugroženi i to posle, naizgled bezazlene, povrede.

Tako nešto desilo se srpskom rukometašu i povremenom reprezentativcu Danilu Radoviću koji je za Mozzart sport govorio o traumatičnom periodu – Sindromu torakalnog otvora, životnoj opasnosti, hiruruškom zahvatu i dve nedelje provedene u bolnici u nemačkom Kaselu, gladi za povratkom na teren...

- Trenirao sam normalno. Bilo je mnogo utakmica tada, sitnih povreda. Takav je rukomet sport da vas uvek nešto boli, ali nisam tome pridavao značaja, nisam se žalio trenerima. Borio sam se sa svojim klubom Mindenom za ulazak u Bundesligu. Primetio sam na jednom treningu da mi je desna ruka otekla, da je skroz poplavela. Onda sam se obratio lekarima u klubu - počeo je priču za Mozzart sport Danilo Radović, pa u dahu nastavio:

- Poslali su me na ultrazvuk gde mi je otkriven tromb u veni subclavia ispod ključne kosti. Bio je veliki pet centimetara. Pokušano je da prvo da se preparatima razbije taj ugrušak, ali posle mesec dana se rezultati nimalo nisu popravili. Poslali su me u bolnicu u Kasel gde mi je lekar dijagnostifikovao Sindrom gornjeg torakalnog otvora (prim. aut. TOS iliti na latinskom - thoracic outlet syndrom). Zbog pokreta u rukometu, gde je ruka često iznad glave došlo je do prtiska na arteriju.

Kako sam ističe, simptome nije imao ranije...

- Doktor mi je rekao da to ne može da se utvrdi. Nisam imao simptome ranije. Možda je nešto i genetski. Uglavnom, operacija je morala da bude izvršena, da mi se skrati deo rebra, kako mi više ne bi stvaralo probleme.

Usledio je pravi pakao.

- Pridržavao sam se svih instrukcija lekara kada mi je otkriven tromb, ali kada sam došao u bolnicu, kad mi je rečeno da ću da ostanem dve nedelje, naravno da vam nije bilo svejedno. Morao sam da potpišem papire, da prihvatam operaciju na svoj rizik. Ta klinika često radi te zahvate, bio sam u dobrim rukama, ali opet bilo je tokom 50 godina tri slučaja kada je došlo do paralize ruke. Operacija traje dugo, iz dva dela se odvija, pa postoji rizik od oštećenja nerava.

Retka dijagnoza

Situacija je bila daleko od naivne...

- Jasno je tromb nije nimalo naivan, da može da ode na pluća ili srce, a onda… Znao sam da nije šala. Operacija je protekla u najboljem redu. Rekli su mi da je da je to rizik bavljenja profesionalnog sporta, da je ta povreda karakteristična za rukometaše. Pojavljuje se često i kod pičera u bejzbolu jer je sličan pokret ruke kao kod nas u rukometu. Nisam pročitao da je neko u Srbiji imao ovu dijagnozu. Rečeno mi je da će oporavak da traje 5, 6 meseci, da nema rukometa, da ruka što manje treba da bude iznad glave...

Sada su rezultati, na svu sreću, odlični.

- Bio sam tih meseci na relaciji Nemačka - Srbija. Išao sam na kontrole i sada sam ‘čist’. Ovih meseci sam se spremao sa doktorom Markom Dimitrijevićem u Beogradu. On mi je pomogao da se u ovim mesecima kako nisam igrao rukomet spremim fizički. Susreo se sa nekim novim metodama, drugom percepcijom treninga. Veliku zahvalnost dugujem i bivšem saigraču, sada fizioterapeutu Dinama iz Pančeva Ivanu Distolu. Pre nekoliko dana sam uradio još jednu magnetnu rezonancu. Rezultati su odlični, pa uskoro krećem i sa rukometnim treninzima. Postoje i dalje zapaljenja tetiva, ali to je normalno posle operacije. Hvala mom bivšem klubu Dinamu iz Pančeva što mi je omogućio da radim s njima.

Povreda, pa raskid ugovora

Imao je Radović i jednu veoma neprijatnu situaciju posle svega.

- Isticao mi je u junu sa Mindenom ugovor, pa sam preko mog menadžera Marka Vukčevića stupio u kontakt sa Kretejem. Bilo je još nekih ponuda, ali mi se svidela ta priča, pa sam u januaru potpisao ugovor. Tada je moj nesuđeni klub bio na 10. ili 11. mestu, nije bilo u zoni ispadanja, ali je kasnije doživeo pad, pa je ispao u niži rang. Slično mi se dešavalo kada sam sam potpisao za Minden, bio je tada u Bundesligi, ali je kasnije morao da se preseli u drugi rang. Kada sam se obratio Kreteju posle operacije, kada sam im poslao svu medicinsku dokumentaciju, javili su mi da je ugovor sa mnom raskinut.

Otkrio je Danilo Radović i dalje planove.

- Sa mnom je uvek kao podrška bio menadžer Vukčević, a veliku zahvalnost dugujem novinaru Žiki Bogdanoviću preko koga sam došao do Vensana Žerara, koji je u Francuskoj predsednik Udruženja igrača. Angažovao sam advokata, tako da je taj process protiv Kreteja u toku. Sada sam slobodan igrač, pa videćemo.

Zainteresovanih klubova trenutno nema.

- Zasad, ništa konkretno, ali se nadam da ću uskoro to da rešim. Ne žurim s povratkom na teren. Mislim da ću biti spreman za teren početkom naredne godine.

Nije siguran Radović da li će se vratiti na teren u Srbiji ili inostranstvu.

- I to je u magli, ne znam još. Nije mi to toliko bitno koliko imam veliku želju da se vratim na teren. Mislim da sam fizički sad i spremniji nego pre, fale samo treninzi s loptom i ta rutina. Uželeo sam se rukometa.

