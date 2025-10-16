Slušaj vest

Četvorostruka olimpijska šampionka u plivanju Australijanka Arijarn Titmus saopštila je da se povlači iz plivanja u 25. godini, uz poruku da "oseća da je pravi trenutak da se povuče", preneli su danas engleski mediji."Teška odluka, ali ona sa kojom sam zaista srećna. Oduvek sam volela plivanje, to je bila moja strast još od detinjstva", napisala je Titmus na Instagramu, a preneo Bi Bi Si.

Titmus je nakon Olimpijskih igara u Parizu prošle godine napravila pauzu, tokom koje je, kako je navela, shvatila da su "neke stvari u životu koje su joj oduvek bile važne, sada postale još važnije od samog plivanja".

Dvostruka olimpijska šampionka na 400 metara slobodno, Titmus je trijumfovala u toj disciplini u Tokiju 2021. i u Parizu prošle godine. Zlatom se okitila i na 200 metara slobodno u Tokiju, dok je u Parizu bila deo australijske štafete koja je osvojila zlato na 4x200 metara slobodno.

Uoči Igara u Parizu, Titmus je prošla kroz operaciju uklanjanja tumora na jajniku, što je i pomenula u današnjoj objavi, navodeći da se suočila sa zdravstvenim izazovima koji su je "mentalno potresli".

"Posle 18 godina u bazenu i nedavno navršenih 25 godina, osećam da je pravo vreme da se oprostim od plivanja", napisala je u pismu koje je na Instagramu uputila svojoj sedmogodišnjoj verziji.

"Bila si neumorna u svom traganju i dala si svaki delić sebe. Odlaziš znajući da si pokušala sve, bez kajanja. Ispunjena si, zadovoljna i srećna", dodala je ona.