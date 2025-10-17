Slušaj vest

Udruženje HISBAS organizuje humanitarnu reviju ,,Sport je za sve" u subotu, 25. oktobra sa početkom u 19 časova na Dorćol Plaz-u, povodom Svetskog dana spine bifide i hidrocefalusa. Manifestacija ima za cilj da podstakne dijalog o svakodnevnim izazovima sa kojima se suočava deca sa spinom bifidom i hidrocefalusom, te da ukaže na transformativnu moć sporta i pokreta u njihovom životu.

Šta znači biti dete sa spinom bifidom ili hidrocefalusom?

To je svakodnevni izazov u pokretu, borba za svaki korak i potreba za terapijama koje su često nedostupne.

Udruženje HISBAS organizuje jedinstvenu humanitarnu reviju Sport je za sve u subotu, 25. oktobra od 19h na Dorćol Plaz-u kako bi upravo tu svakodnevicu učinio vidljivom, podigao svest i skrenuo pažnju na to kako sport i pokret mogu da promene živote ove dece. Pista postaje mesto susreta gde se, rame uz rame, okupljaju mladi sa invaliditetom i poznate ličnosti iz sveta sporta, umetnosti i medija. Ovaj susret je prirodan i neposredan dijalog kroz pokret, koji podseća da nas sport i ljudskost uvek mogu povezati.

U HISBAS Centru svakodnevno, kroz kombinaciju robotike i manuelnih terapija, pomažemo deci da ostvare korak više ka samostalnosti.

Ovaj događaj je proširenje tog rada u zajednicu: poziv svima da se uključe i budu deo promene, kažu iz HISBAS Centra. Tokom večeri, posetioci će moći da pruže konkretnu podršku porodicama čija deca idu na terapije u HISBAS-u. Dobrovoljni prilozi prikupljaće se putem QR kodova i donatorskih pultova, a sav prihod biće usmeren na obezbeđivanje besplatnih tretmana za decu sa razvojnim poteškoćama.