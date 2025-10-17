Slušaj vest

To je druga uzastopna trka koja je zbog vrućine proglašena opasnom, posle trke u Singapuru pre dve sedmice.

Predviđa se da će predstojećeg vikenda u Ostinu u Teksasu temperatura vazduha preći 31 stepen Celzijusa, u subotu se voze sprint i kvalifikacije, a u nedelju trka.

To je indeks toplote koji Međunarodna automobilska federacija (FIA) koristi za definisanje potencijalno opasnih uslova za vozače, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Temperature su neobične za trku u SAD, pošto je Teksas pogođen toplotnim talasom sredinom oktobra, što uslove čini sličnijim letu.

Ekipe bi, kao i u Singapuru, mogle da koriste sistem za hlađenje vozača.

Korišćenje tih prsluka nije obavezno, ali ekipe moraju da montiraju sistem na svoje automobile kako bi osigurale da vozači koji ih ne koriste ne steknu prednost time što imaju lakši bolid.

Vozač Mercedesa Džordž Rasel nosio je rashladni prsluk kada je pobedio u Singapuru 5. oktobra.

Sprint trka vozi se u subotu od 19 časova, a kvalifikacije za trku za Veliku nagradu SAD počinju u 23 časa.

Trka za Veliku nagradu SAD vozi se u nedelju od 21 čas.

