Legendarna MMA zvezda i jedna od UFC šampionki Ronda Rouzi počela je sa treninzima i ozbiljno razmišlja da se vrati borbama.

Poslednju borbu Ronda Rouzi imala je u decembru 2016. godine protiv Amande Nunjez kada je doživela bolan poraz.

Ronda Rauzi tokom MMA karijere Foto: GADE / Backgrid USA / Profimedia

Valja istaći da je Ronda Rouzi tokom devetogodišnje pauze rodila dvoje dece, a u januaru ove godine porodila se po drugi put. Bila je UFC šampionka i pionirka ženskih borilačkih sportova. Amerikanka je bila prva žena koja se borila u glavnoj borbi večeri u Oktagonu 2013. godine, a njena dominacija u bantam kategoriji postavila je temelje za današnju popularnost sporta.

Posle devet godina, koju je napravila posle dva uzastopna poraza od Holi Holm i Amande Nunjez, te problemima s potresima mozga, Rouzijeva je počela ponovo da trenira. Nedavno je gostovala u emisiji "The Breakfast Club" i objasnila zašto se vratila treninzima.

- Samo se opet zabavljam sa tim. Došlo je do tačke gde osećam da mi je to nekako oteto, i borila sam se i trenirala iz razloga koji nisu bili moji - rekla je Ronda Rouzi i dodala:

- Sama trudnoća je prokleto teška. Doslovno sam se osećala kao invalid u poređenju sa tim, da sam nekada bila atletska mašina. Htela sam da vratim svoj fizički identitet, od toga da sam samo posuda za stvaranje druge osobe. Otišla sam u krajnost, nisam htela da treniram, nisam htela ništa da radim.

Inspiracija za povratak u oktagon joj je jedan od najvećih boksera ikada.

- Treniram za vlastitu radost, da li je to loše? Kažu mi da izgledam dobro, a ja im odgovorim, da sam najveća ikada. Inspiracija da ponovo probam mi je Majk Tajson, jer je dokazao da niko nikada nije stvarno gotov.

Ronda Rauzi sa svojim devojčicama Foto: Printskrin/Instagram

Ronda Rouzi (38) osvojila je zlatnu medalju u džudou na Olimpijskim igrama 2008. godine. Posle toga je počela da gradi MMA karijeru, a okušala se paralelno i u američkom rvanju, poznatijem pod nazivom WWE od 2014. do 2023. godine. U novembru 2012. postala je prva žena koja je potpisala ugovor sa najcenjenijom MMA organizacijom UFC. Njeno bogatstvo je procenjeno na 12.000.000 dolara, a 2022. godine bila je među top 20 najplađenijih boraca ovog sporta. Snimila je i osam filmova za pozante producentske kuće Holivuda.

Ronda Rouzi udata je za bivšeg UFC borca Trevisa Brauna sa kojim ima dvoje dece, ćerkice čudnih imena La'akea Makalapuaokalanipo (4) i Liko'ula Pa'uomahinakaipiha Braun (1). U svojoj autobiografiji, "Moja borba / Tvoja borba", Rouzijeva je pisala o incidentu sa bivšim dečkom koga je isprebijala, nakon što je otkrila da ju je fotografisao golu bez njenog pristanka.