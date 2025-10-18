Slušaj vest

Legendarna MMA zvezda i jedna od UFC šampionki Ronda Rouzi počela je sa treninzima i ozbiljno razmišlja da se vrati borbama.

Poslednju borbu Ronda Rouzi imala je u decembru 2016. godine protiv Amande Nunjez kada je doživela bolan poraz.

Ronda Rauzi tokom MMA karijere
Ronda Rauzi tokom MMA karijere

Valja istaći da je Ronda Rouzi tokom devetogodišnje pauze rodila dvoje dece, a u januaru ove godine porodila se po drugi put. Bila je UFC šampionka i pionirka ženskih borilačkih sportova. Amerikanka je bila prva žena koja se borila u glavnoj borbi večeri u Oktagonu 2013. godine, a njena dominacija u bantam kategoriji postavila je temelje za današnju popularnost sporta.

Posle devet godina, koju je napravila posle dva uzastopna poraza od Holi Holm i Amande Nunjez, te problemima s potresima mozga, Rouzijeva je počela ponovo da trenira. Nedavno je gostovala u emisiji "The Breakfast Club" i objasnila zašto se vratila treninzima.

- Samo se opet zabavljam sa tim. Došlo je do tačke gde osećam da mi je to nekako oteto, i borila sam se i trenirala iz razloga koji nisu bili moji - rekla je Ronda Rouzi i dodala:

Ronda Rauzi Foto: Printskrin/Instagram

- Sama trudnoća je prokleto teška. Doslovno sam se osećala kao invalid u poređenju sa tim, da sam nekada bila atletska mašina. Htela sam da vratim svoj fizički identitet, od toga da sam samo posuda za stvaranje druge osobe. Otišla sam u krajnost, nisam htela da treniram, nisam htela ništa da radim.

Inspiracija za povratak u oktagon joj je jedan od najvećih boksera ikada.

- Treniram za vlastitu radost, da li je to loše? Kažu mi da izgledam dobro, a ja im odgovorim, da sam najveća ikada. Inspiracija da ponovo probam mi je Majk Tajson, jer je dokazao da niko nikada nije stvarno gotov.

Ronda Rauzi sa svojim devojčicama
Ronda Rauzi sa svojim devojčicama

Ronda Rouzi (38) osvojila je zlatnu medalju u džudou na Olimpijskim igrama 2008. godine. Posle toga je počela da gradi MMA karijeru, a okušala se paralelno i u američkom rvanju, poznatijem pod nazivom WWE od 2014. do 2023. godine. U novembru 2012. postala je prva žena koja je potpisala ugovor sa najcenjenijom MMA organizacijom UFC. Njeno bogatstvo je procenjeno na 12.000.000 dolara, a 2022. godine bila je među top 20 najplađenijih boraca ovog sporta. Snimila je i osam filmova za pozante producentske kuće Holivuda.

Ronda Rouzi udata je za bivšeg UFC borca Trevisa Brauna sa kojim ima dvoje dece, ćerkice čudnih imena La'akea Makalapuaokalanipo (4) i Liko'ula Pa'uomahinakaipiha Braun (1). U svojoj autobiografiji, "Moja borba / Tvoja borba", Rouzijeva je pisala o incidentu sa bivšim dečkom koga je isprebijala, nakon što je otkrila da ju je fotografisao golu bez njenog pristanka.

ronda.jpg
dfhdfhdhfd.jpg
ronda.jpg
pjimage-13.jpg

