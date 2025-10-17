Srpski reprezentativac, Mihajlo Stolić , koji vozi za mađarski profesionalni tim Junajted Šiping, posle Prve etape 46. Međunarodne biciklističke trke kroz Srbiju nalazi se u "žutoj majici" kao vodeći u generalnom plasmanu.

Kapital koji je Stolić stekao u prvoj poluetapi voženoj od Malog Bosuta do Vrdnika, kada je trijumfovao, sačuvao je i u drugoj poluetapi koja je vožena od Zasavice do Petrovaradina. Stolić je stigao na cilj etape duge 78 kilometara kao treći u vremenu pobednika Italijana Lorenca Katalda i drugoplasiranog Đorđa Đurića člana ekipe Srbije, nacionalnog tima.