Slušaj vest

Srpski reprezentativac, Mihajlo Stolić, koji vozi za mađarski profesionalni tim Junajted Šiping, posle Prve etape 46. Međunarodne biciklističke trke kroz Srbiju nalazi se u "žutoj majici" kao vodeći u generalnom plasmanu.

Biciklizam Foto: Stefano Cavasino / AFP / Profimedia, Promo

 Kapital koji je Stolić stekao u prvoj poluetapi voženoj od Malog Bosuta do Vrdnika, kada je trijumfovao, sačuvao je i u drugoj poluetapi koja je vožena od Zasavice do Petrovaradina. Stolić je stigao na cilj etape duge 78 kilometara kao treći u vremenu pobednika Italijana Lorenca Katalda i drugoplasiranog Đorđa Đurića člana ekipe Srbije, nacionalnog tima.

Druga etapa se vozi sutra, u subotu 18. oktobra 2025.

Karavan kreće iz Zrenjanina, a cilj je posle 140 kilometara u Požarevcu.

Start druge etape je u centru Zrenjanina u 12,00 časova.

Ne propustiteOstali sportoviPREDSEDNIK BICIKLISTIČKOG SAVEZA SRBIJE: Interesovanje za Trku kroz Srbiju je izuzetno
ilić i nikačević trening u kigaliju foto bss_1.jpg
Ostali sportoviTRIJUMF BELGIJANCA: Vermerš doneo Belgiji svetsko zlato u biciklističkoj trci na makadamu
Florijan Vermerš
Ostali sportoviDRUMSKI BICIKLIZAM: Srbija sa tri predstavnika na Evropskom prvenstvu
Biciklizam, Vuelta
Ostali sportoviSLOVENAC NAJBOLJI NA PLANETI: Tadej Pogačar odbranio titulu svetskog prvaka
Tadej Pogačar

Biciklizam, Biciklistička trka Izvor: Kurir