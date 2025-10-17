STOLIĆ U "ŽUTOJ": Srpski reprezentativac vodeći posle prve etape 46. Trke kroz Srbiju
Srpski reprezentativac, Mihajlo Stolić, koji vozi za mađarski profesionalni tim Junajted Šiping, posle Prve etape 46. Međunarodne biciklističke trke kroz Srbiju nalazi se u "žutoj majici" kao vodeći u generalnom plasmanu.
Kapital koji je Stolić stekao u prvoj poluetapi voženoj od Malog Bosuta do Vrdnika, kada je trijumfovao, sačuvao je i u drugoj poluetapi koja je vožena od Zasavice do Petrovaradina. Stolić je stigao na cilj etape duge 78 kilometara kao treći u vremenu pobednika Italijana Lorenca Katalda i drugoplasiranog Đorđa Đurića člana ekipe Srbije, nacionalnog tima.
Druga etapa se vozi sutra, u subotu 18. oktobra 2025.
Karavan kreće iz Zrenjanina, a cilj je posle 140 kilometara u Požarevcu.
Start druge etape je u centru Zrenjanina u 12,00 časova.