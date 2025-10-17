Najefikasniji u novosadskom timu bio je Vojin Čabrilo sa sedam golova
Ostali sportovi
NOVOSAĐANI STEKLI OGROMNU PREDNOST: Rukometaši Vojvodine ubedljivi na startu EHF Kupa
Slušaj vest
Rukometaši Vojvodine pobedili su večeras u Novom Sadu ekipu StIF Stranda sa Farskih ostrva rezultatom 38:27 (17:11), u prvoj utakmici drugog kola EHF Kupa.
Najefikasniji u novosadskom timu bio je Vojin Čabrilo sa sedam golova, dok su gol manje postigli Marko Srdanović i Branko Predović.
Najbolji učinak u poraženoj ekipi imao je Pauli Rasmusen sa sedam pogodaka, a gol manje je upisao Trugvi Havardson.
Revanš je na programu u nedelju od 18.00, a igra se takođe u Novom Sadu.
Reaguj
Komentariši