Slušaj vest

Rukometaši Vojvodine pobedili su večeras u Novom Sadu ekipu StIF Stranda sa Farskih ostrva rezultatom 38:27 (17:11), u prvoj utakmici drugog kola EHF Kupa.

Najefikasniji u novosadskom timu bio je Vojin Čabrilo sa sedam golova, dok su gol manje postigli Marko Srdanović i Branko Predović.

Najbolji učinak u poraženoj ekipi imao je Pauli Rasmusen sa sedam pogodaka, a gol manje je upisao Trugvi Havardson.

Revanš je na programu u nedelju od 18.00, a igra se takođe u Novom Sadu.

Ne propustiteOstali sportoviTEŽAK SKANDAL - DIREKTOR VOJVODINE DAVIO SUDIJU?! Arbitar izneo jezive detalje: Ugurao me je u praznu prostoriju...
Darko Jevtić i Marko Vujin na utakmici FK Vojvodina
Ostali sportoviVOJVODINA MU DALA OTKAZ ZBOG TOMPSONA, ON OPET OTIŠAO NA NJEGOV KONCERT! Hrvatski golman ponovo u centru pažnje: Pao je u trans zbog jedne pesme! (VIDEO)
Filip Ivić.jpg
Ostali sportoviHRVAT PROVOCIRA SRPSKI KLUB POSLE ODLASKA NA USTAŠKI KONCERT I OTKAZA?! Objavio je fotografiju sa plaže i poslao kratku poruku o kojoj bruji region!
profimedia-0723392192.jpg
Ostali sportoviOGLASIO SE RUKOMETAŠ KOJI JE DOBIO OTKAZ POSLE TOMPSONOVOG KONCERTA! Pokušava da se opere, evo šta je poručio nakon što ga je Vojvodina otpustila
profimedia-0723392185.jpg
Ostali sportoviPARTIZAN PODRŽAO VOJVODINU POSLE RASKIDA SA HRVATSKIM GOLMANOM: Naša dužnost je da nikada ne dozvolimo da bilo ko vređa našu domovinu
Partizan - Diomidis Argous_ 0024.jpg

Vojvodina - Nekse rukomet Izvor: Arena 2 Premium