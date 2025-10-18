Slušaj vest

Srebro je pripalo juniorki Ljiljani Cvetković ("Niš 1881"), a bronza Teodori Vukojević ("Čika Mata").

Aleksa Rakonjac ("Pančevo 1813") je u takmičenju muškaraca puškom sa 633,2 kruga ubedljivo trijumfovao ispred Lazara Kovačevića ("Jagodina 92), a treći je bio Stevan Jovanović ("Čika Mata").

Jovana Todorović osvojio je zlato u takmičenju pištoljem, srebro je pripalo Brankici Zarić, a bronza Eleonori Radulović.

Prvo mesto u takmičenju muškaraca pištoljem pripalo je Dimitriju Grgiću, drugoplasirani je Gabriel Dautović, a seniorsku bronzu i juniorsko zlato osvojiio je Uroš Gajić.

U nedelju će na istom strelištu biti održan Prvi međunarodni memorijalni turnir „Zoran Zoki Stojiljković“, u znak sećanja na selektora Jugoslavije i Srbije, koji je celu takmičarsku i trenersku karijeru proveo u SK Niš 1881.

(Fonet)