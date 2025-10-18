Slušaj vest

Tradicionalni kik-boks turnir „Trofej Beograda“ održava se ovog vikenda u zemunskoj dvorani „Pinki“. Za ovogodišnje izdanje prijavljeno je čak 320 takmičara iz sedam zemalja.

"Trudimo se da svake godine ovaj događaj podignemo na viši nivo. Ove godine odlučili smo da se održe čak tri borbe za profesionalne titule – titulu profesionalnog prvaka Srbije, Evrope i sveta", kazao je predsednik Kik-boks saveza Beograda Srđan Matić na konferenciji za medije.

Matić je naglasio da je ceo koncept turnira osmišljen tako da kik-boks Savez Beograda promoviše svoje najbolje borce, dodavši da su momci i devojke koji će raditi ove mečeve nešto najbolje što savez ima u ovom trenutku.

Gala veče „Trofeja Beograda“ planirano je za nedelju sa početkom u 19 časova. Tada su planirana borbe za profesionalne titule.

Za zvanje prvaka Srbije u disciplini K1, kategorija do 75 kilograma, boriće se Nikola Ločar i Marko Pavlović.

Borba za prvaka Evrope u disciplini ful kontakt u kategoriji do 78 kilograma vodiće se u 10 rundi po dva minuta, takmičiće se Šandor Bardoši iz Mađarske i srpski borac, aktuelni prvak Evrope Veljko Mićović.

Za prvakinju sveta u disciplini lou kik, kategorija do 68 kilograma, u meču koji će se voditi u pet rundi po tri minuta boriće se Sofija Kina iz Grčke i Nevena Stefanović iz Srbije.

"Očekuje nas izuzetno uzbudljiv meč, jer je Nevena prošle godine u Grčkoj, na prvenstvu Evrope, upravo od ove protivnice izgubila u finalu. Sada ima priliku za revanš"č, naglasio je Matić.

Nevena Stefanović pozvala je sve ljubitelje borilačkog sporta da prisustvuju događaju:

"Želim da vas pozovem da u nedelju od 19 časova budete u hali i podržite borce. Biće sjajnih mečeva, kako mojih kolega iz reprezentacije, tako i mene lično. Potrudićemo se da pružimo svoj maksimum i da opravdamo poverenje koje nam je dato. Daću sve od sebe da se revanširam za poraz iz Grčke i nadam se pobedi".

Veljko Mićović je istakao značaj priprema i podrške:

"Hvala svima koji me podržavaju, koji šalju poruke. Spremali smo se dva meseca, dali smo sve od sebe. Nikad bolji kamp i pripreme, osećam se savršeno i ne vidim razlog da pojas ne ostane u Beogradu. Dođite, daću sve od sebe i da slavimo pobedu", zaključio je Mićović.