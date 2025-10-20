Slušaj vest

Australijanka je rezultat karijere ostvarila na mitingu Svetskog kupa u američkom Vestmontu, pošto je deonicu od 200 metara savladala za nestvarnih 1:49.77. Tako je postala prva žena u istoriji koja je preplivala ovu deonicu za manje od 1:50 sekundi.

Dosadašnji svetski rekord držala je Sjoban Hogi iz Hong Konga - 1:50.31.

Moli O Kalahan je višestruka olimpijska i svetska prvankinja, a njena uža specijalnost su trke slobodnim stilom na 100 i 200 metara.

Kurir sport

Ne propustiteOstali sportoviVERSTAPENU POL POZICIJA: Maks kreće prvi na trci za Veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država
verstapen.jpg
Ostali sportoviKUP SRBIJE VAZDUŠNIM ORUŽJEM: Anđeliji Stevanović dva zlata
streljaštvo
Ostali sportoviSPEKTAKL U PINKIJU: Srpski borci se bore za titulu prvaka Evrope!
20241120_112745.jpg
Ostali sportoviVELIKA NAGRADA AMERIKE: Verstapen pobednik sprint trke u Ostinu
Maks Verstapen

"U ŠKOLE BI TREBALO DA SE UVEDE PLIVANJE KAO OBAVEZAN ČAS" Gosti Kurir televizjie: Ovakav uspeh će motivisati buduće generacije! Izvor: Kurir televizija