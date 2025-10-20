Plivačica iz Australije, Moli O Kalahan (21), oborila je svetski rekord na 200 metara slobodno u 25-metarskim bazenima.
NESTVARAN REZULTAT MLADE PLIVAČICE: Australijanka srušila svetski rekord!
Australijanka je rezultat karijere ostvarila na mitingu Svetskog kupa u američkom Vestmontu, pošto je deonicu od 200 metara savladala za nestvarnih 1:49.77. Tako je postala prva žena u istoriji koja je preplivala ovu deonicu za manje od 1:50 sekundi.
Dosadašnji svetski rekord držala je Sjoban Hogi iz Hong Konga - 1:50.31.
Moli O Kalahan je višestruka olimpijska i svetska prvankinja, a njena uža specijalnost su trke slobodnim stilom na 100 i 200 metara.
