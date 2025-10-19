Slušaj vest

Svetsko prvenstvo u rvanju za mlađe seniore održaće se u Novom Sadu od 20. do 27. oktobra, a reprezentacija Srbije do 23 godine će na ovom šampionatu imati ukupno 18 takmičara.

U grčko-rimskom stilu boje naše zemlje braniće: Sabolč Lošonc (55 kg), Roland Varga (60 kg), Andrej Velisavljev (63 kg), Dejan Berkec (67 kg), Mihajlo Alimpijević(72 kg), Zalan Pek (77 lg), Antal Vamoš (82 kg), Andrija Mihajlović (87 kg), Uroš Krstin (97 kg) i David Molnar (130 kg), dok će jedini srpski predstavnik u slobodnom stilu biti Andrija Jakovljević (79 kg). U konkurenciji dama srpski tim imaće sedam reprezentativki, a to su: Anđela Vasiljević (50kg), Milana Mitrović (53 kg), Isidora Živković (55 kg), Jana Petrović (57 kg), Jovana Radivojević (59 kg), Sara Sarić (62 kg) i Emilija Jakovljević (65 kg).

„Želja je da nastavimo kontinuitet osvajanja medalja na velikim takmičenjima i nadamo se barem jednom odličju. Naši rvači i rvačice su od početka godine na pripremama, vredno su trenirali u vrhunskim uslovima koje smo uspeli da im obezbedimo i zato očekujemo dobar rezultat“, rekao je predsednik Rvačkog saveza Srbije Damir Šabić.

Konkurencija će biti žestoka s obzirom da će na planetarnom šampiontu učestvovati rvači iz 64 zemlje, a prijavljeno je ukupno 695 takmičara u sve tri konkurencije. Najviše ih je grčko-rimskom stilu 257, slobodno stilaša je 244, dok će se kod žena za odličja boriti njih 194.

Koliko poverenje Srbija uživa od strane Svetske rvačke federacije govori podatak da je ovo peto veliko takmičenje u poslednjih pet godina kome će biti domaćin. Beograd je prethodno 2021. bio organizator Svetskog prvenstva za mlađe seniore, zatim 2022. i 2023. godine seniorskog planetarnog šampinata, a Novi Sad je prošle godine bio domaćin juniorskog i kadetskog prvenstva Evrope.

„Velika nam je čast što će Novi Sad ugostiti najbolje mlade rvače sveta“, kaže Šabić i potom dodaje: „Uveren sam da će publika koja bude došla u novosadski SPENS imati priliku da uživa u zanimljivim borbama i da će pružiti veliku podršku našoj reprezentaciji koja će biti preko potrebna na putu do odličja. Srbija je u nekoliko navrata pokazala da može na najvišem nivou da organizuje velika rvačka takmičenja. Potrudićemo se da organizacija i ovog šampionata protekne u najboljem mogućem redu uz poštovanje svih svetskih standarda, da ćemo se pokazati kao srdačni domaćini i da će svi takmičari uživati u našem gostoprimstvu“, zaključio je Šabić.