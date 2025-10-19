Kataldo je današnju poslednju etapu od Jagodine do Kruševca dužine 116 kilometara, završio kao drugoplasirani, što mu je bilo dovoljno za pobedu u generalnom plasmanu
ITALIJANSKI BICIKLISTA BLISTAO: Lorenco Kataldo pobednik Trke kroz Srbiju
Italijanski biciklista Lorenco Kataldo pobedio je danas u 64. Međunarodnoj trci kroz Srbiju.
Lorenco Kataldo, Biciklizam, Trka kroz Srbiju Foto: Trka kroz Srbiju
Kataldo je današnju poslednju etapu od Jagodine do Kruševca dužine 116 kilometara, završio kao drugoplasirani, što mu je bilo dovoljno za pobedu u generalnom plasmanu.
U toj trećoj etapi pobedio je srpski biciklista Mihajlo Stolić iz mađarske ekipe Junajted Šiping rezultatom 2:28,31 sata.
Italijan je bio pobednik i jučerašnje druge etape vožene od Zrenjanina do Požarevca dužine 140 kilometara.
;Stolić je vicešampion trke sa sekundom zaostatka za Kataldom.
Srpski biciklista bio je pobednik prve etape.
