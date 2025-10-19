Slušaj vest

 Italijanski biciklista Lorenco Kataldo pobedio je danas u 64. Međunarodnoj trci kroz Srbiju.

Lorenco-Kataldo.jpg
Lorenco Kataldo, Biciklizam, Trka kroz Srbiju Foto: Trka kroz Srbiju

Kataldo je današnju poslednju etapu od Jagodine do Kruševca dužine 116 kilometara, završio kao drugoplasirani, što mu je bilo dovoljno za pobedu u generalnom plasmanu.

U toj trećoj etapi pobedio je srpski biciklista Mihajlo Stolić iz mađarske ekipe Junajted Šiping rezultatom 2:28,31 sata.

Italijan je bio pobednik i jučerašnje druge etape vožene od Zrenjanina do Požarevca dužine 140 kilometara.

;Stolić je vicešampion trke sa sekundom zaostatka za Kataldom.

Srpski biciklista bio je pobednik prve etape.

Ne propustiteOstali sportoviITALIJAN TRIJUMFALNO STIGAO U POŽAREVAC: Kataldo pobednik druge etape Trke kroz Srbiju
Mihajlo Stolić, Biciklizam
Ostali sportoviSTOLIĆ U "ŽUTOJ": Srpski reprezentativac vodeći posle prve etape 46. Trke kroz Srbiju
Mihajlo Stolić, Biciklizam
Ostali sportoviBICIKLISTIČKI SPEKTAKL U ŠIDU: Svečano otvorena 64. Trka kroz Srbiju
1.jpg
Ostali sportoviPREDSEDNIK BICIKLISTIČKOG SAVEZA SRBIJE: Interesovanje za Trku kroz Srbiju je izuzetno
ilić i nikačević trening u kigaliju foto bss_1.jpg

Biciklizam, Biciklistička trka Izvor: Kurir