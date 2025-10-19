ALBANSKI BOKSER UJEO SRBINA TOKOM MEČA! Bruka kakva se ne pamti: Sudija doneo skandaloznu odluku
Bokserska revija u belgijskom gradu Novi Leuven završena je neviđenim skandalom.
U centru pažnje bili su srpski bokser iz Niša Đorđe Stojković i domaći takmičar poreklom iz Albanije Meriton Karadža.
Sredinom četvrte runde Karadža je ugrizao Stojkovića za rame, pa se srpski bokser usled bola uhvatio za rame.
No, usledio je još veći skandal, pošto je sudija Mišel Maksijuta doneo više nego skandaloznu odluku da prekine meč i dodeli pobedu Karadži. Odluka je zavedena kao tehnički nokaut, pa je Albanac umesto diskvalifikacije dobio pobedu.
“Do trenutka prekida meč je bio odličan, a naš Đorđe je preuzimao inicijativu i sigurno bi ostvario još jednu pobedu u gostujućem ringu. Savez profesionalnog boksa Srbije će uputiti zvaničnu žalbu belgijskoj boks-federaciji i tražiti da se pregleda snimak meča i promeni doneta odluka”, navodi na svojoj fejsbuk stranici Srpska federacija profesionalnog boksa.