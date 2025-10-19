Slušaj vest

Bokserska revija u belgijskom gradu Novi Leuven završena je neviđenim skandalom.

U centru pažnje bili su srpski bokser iz Niša Đorđe Stojković i domaći takmičar poreklom iz Albanije Meriton Karadža.

Sredinom četvrte runde Karadža je ugrizao Stojkovića za rame, pa se srpski bokser usled bola uhvatio za rame.

Đorđe Stojković, boks, ujed Foto: Srpska federacija profesionalnog boksa

No, usledio je još veći skandal, pošto je sudija Mišel Maksijuta doneo više nego skandaloznu odluku da prekine meč i dodeli pobedu Karadži. Odluka je zavedena kao tehnički nokaut, pa je Albanac umesto diskvalifikacije dobio pobedu.

“Do trenutka prekida meč je bio odličan, a naš Đorđe je preuzimao inicijativu i sigurno bi ostvario još jednu pobedu u gostujućem ringu. Savez profesionalnog boksa Srbije će uputiti zvaničnu žalbu belgijskoj boks-federaciji i tražiti da se pregleda snimak meča i promeni doneta odluka”, navodi na svojoj fejsbuk stranici Srpska federacija profesionalnog boksa.