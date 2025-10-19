Slušaj vest

Srpski bokser Đorđe Stojković neće po dobrom pamtiti reviju u belgijskom gradu Novi Leuven.

Srbina je ujeo albanski bokser Merit Karadža tokom meča za vrat .

Srpska federacija profesionalnog boksa objavila je fotografiju rane koju je zadobio bokser iz Niša.

Đorđe Stojković, boks, ujed Foto: Srpska federacija profesionalnog boksa

Da skandal bude veći, sudija meča Mišel Maksijuta uopšte nije reagovao na ujed, već je, pod izgovorom da je u pitanju tehnički nokaut, proglasio pobedu Karadže.

“Do trenutka prekida meč je bio odličan, a naš Đorđe je preuzimao inicijativu i sigurno bi ostvario još jednu pobedu u gostujućem ringu. Savez profesionalnog boksa Srbije će uputiti zvaničnu žalbu belgijskoj boks-federaciji i tražiti da se pregleda snimak meča i promeni doneta odluka”, navodi na svojoj fejsbuk stranici Srpska federacija profesionalnog boksa.