Srpski bokser Đorđe Stojković neće po dobrom pamtiti reviju u belgijskom gradu Novi Leuven.

Srbina je ujeo albanski bokser Merit Karadža tokom meča za vrat .

 Srpska federacija profesionalnog boksa objavila je fotografiju rane koju je zadobio bokser iz Niša.

Đorđe Stojković, boks, ujed
Foto: Srpska federacija profesionalnog boksa

 Da skandal bude veći, sudija meča Mišel Maksijuta uopšte nije reagovao na ujed, već je, pod izgovorom da je u pitanju tehnički nokaut, proglasio pobedu Karadže.

“Do trenutka prekida meč je bio odličan, a naš Đorđe je preuzimao inicijativu i sigurno bi ostvario još jednu pobedu u gostujućem ringu. Savez profesionalnog boksa Srbije će uputiti zvaničnu žalbu belgijskoj boks-federaciji i tražiti da se pregleda snimak meča i promeni doneta odluka”, navodi na svojoj fejsbuk stranici Srpska federacija profesionalnog boksa.

Boks, Đorđe Stojković, ring
Riki Haton
Screenshot 2025-10-16 102310.jpg
Borovcanin_Vucic_Kremljev1 (1).jpg

Izvor: Kurir