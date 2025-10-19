OVAKO IZGLEDA RANA: Pogledajte kakvu povredu je dobio Srbin posle ujeda albanskog boksera
Srpski bokser Đorđe Stojković neće po dobrom pamtiti reviju u belgijskom gradu Novi Leuven.
Srbina je ujeo albanski bokser Merit Karadža tokom meča za vrat .
Srpska federacija profesionalnog boksa objavila je fotografiju rane koju je zadobio bokser iz Niša.
Da skandal bude veći, sudija meča Mišel Maksijuta uopšte nije reagovao na ujed, već je, pod izgovorom da je u pitanju tehnički nokaut, proglasio pobedu Karadže.
“Do trenutka prekida meč je bio odličan, a naš Đorđe je preuzimao inicijativu i sigurno bi ostvario još jednu pobedu u gostujućem ringu. Savez profesionalnog boksa Srbije će uputiti zvaničnu žalbu belgijskoj boks-federaciji i tražiti da se pregleda snimak meča i promeni doneta odluka”, navodi na svojoj fejsbuk stranici Srpska federacija profesionalnog boksa.