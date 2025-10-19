Slušaj vest

Vozač Red Bula Maks Verstapen pobednik je večerašnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država, čime je dodatno smanjio zaostatak u generalnom plasmanu, pet trkačkih vikenda pre kraja sezone.Verstapen je u Ostinu tako zabeležio "dvostruku pobedu", pošto je u subotu slavio u sprint trci.

Formula 1 2025/2026

Ovo je četvorostrukom uzastopnom svetskom prvaku 68. trijumf u karijeri, ujedno peti ove sezone.

Drugo mesto zauzeo je vozač Meklarena Lando Noris, treći je kroz cilj prošao Šarl Lekler iz Ferarija, dok je četvrto mesto pripalo Leklerovom timskom kolegi - Luisu Hamiltonu.

Vodeći u generalnom plasmanu, vozač Meklarena Oskar Pjastri, trku je završio na petom mestu, a šesti je kroz cilj prošao Džordž Rasel iz Mercedesa.

Bodove su osvojili i Juki Cunoda iz Red Bula, Niko Hulkenberg iz Zaubera, vozač Hasa Oliver Berman i vozač Aston Martina Fernando Alonso.

Pre početka trke saopšteno je da je produžena saradnja sa organizatorima trke u Ostinu, pa će Teksas domaćin Formule 1 biti sve do 2034. godine.

U generalnom poretku Pjastri vodi sa 346 bodova, drugoplasirani Noris ima 332 boda, a Verstapen na trećem mestu ima 306 bodova.

Sa prvog startnog mesta trku je počeo Verstapen, dok je iza njega bio Noris.

Drugi startni red činili su Lekler i Rasel, a u trećem su se našli Hamilton i Pjastri.

Većina vozača trku je počelo na srednje tvrdim gumama, a izuzetak je bio Lekler, koji je počeo na mekim gumama.

Takva taktika omogućila je Monačaninu da odmah na startu preuzme drugo mesto od Norisa, a u poretku je napredovao i njegov timski kolega Hamilton, koji se popeo na četvrto mesto.

Verstapen je lako odbranio vodeću poziciju, a najveći pad doživeo je Rasel, koji je sa četvrtog mesta pao na šestu poziciju, pošto ga je obišao i Pjastri.

Narednih nekoliko krugova prošlo je u borbi između Leklera i Norisa, ali je vozač Ferarija uspevao da Britanca ostavi iza sebe.

U sedmom krugu bolid je pored staze parkirao vozač Vilijamsa Karlos Sainc, nakon kontakta koji je imao sa vozačem Mercedesa Andreom Kimijem Antonelijem.

Direkcija trke odlučila se za virtuelno vozilo bezbednosti, koje je ukinuto u devetom krugu.

Najveći napredak u prvih 10 krugova napravio je Cunoda, koji se sa 13. mesta popeo na sedmu poziciju.

Najveće uzbuđenje i u nastavku je viđeno između Leklera i Norisa, a vozač Meklarena je posle nekoliko neuspešnih napada na kraju obišao Leklera u 21. krugu.

Njihova borba najviše je odgovarala vodećem Verstapenu, koji je povećao prednost na preko 10 sekundi u odnosu na drugoplasiranog.

Lekler je posle kratke borbe sa timskim kolegom pozvan na zamenu guma u 23. krugu, a prešao je na srednje tvrde gume.

Monačanin je brzo napredovao na stazi i za sedam krugova došao do šestog mesta.

Pjastri je na promenu guma otišao u 31. krugu, a u sledećem krugu to je uradio i Hamilton.

U 32. krugu u boks odlazi Noris i ostaje nešto duže na promeni pneumatika (3,8 sekundi), dok u narednom krugu na zamenu guma odlaze Verstapen i Rasel.

Nakon što su svi vodeći vozači obavili obaveznu zamenu guma prvo mesto sačuvao je Verstapen, drugi je bio Lekler, treći Noris, četvrti Hamilton, peti Pjastri, a na šestom mestu se našao Rasel.

Noris je smanjivao zaostatak u odnosu na Leklera, ali su meke gume brzo gubile svoju snagu, pa je Britanac odlučio da sačuva pneumatike za završetak trke.

U 35. krugu za trenutak se na stazi okrenuo bolid Olivera Bermana, nakon što je pokušao da obiđe Cunodu. Berman je nakon toga izgubio jedno mesto, pa je osmu poziciju preuzeo Hulkenberg.

Verstapen je u nastavku trke bez većih problema održavao prednost, dok je Noris u poslednjih nekoliko krugova vršio pritisak i u 51. krugu uspeo da obiđe Leklera za drugo mesto.

Šampionat se nastavlja za sedam dana trkom za Veliku nagradu Meksika.