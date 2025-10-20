U dva dana takmičenja u mestu Dupnica, tekvondisti ovog kluba su osvojili čak šest medalja
Ostali sportovi
VELIKI USPEH TKD BANJICA: Tekvondisti osvojili šest medalja na Balkanskom prvenstu
Slušaj vest
Takmičari TKD Banjica ostvarili su veliki uspeh na Balkanskom prvenstvu u Bugarskoj.
U dva dana takmičenja u mestu Dupnica, tekvondisti ovog kluba su osvojili čak šest medalja.
Prvog dana u kadetskom uzrastu Irina Stojanović je osvojila srebro, a Nađa Stanišić bronzu.
Drugog dana u pionirskoj kategoriji Sara Živanović je osvojila srebro, a Ana Krstić bronzu.
U seniorskoj konkurenciji Vesna Ajduković je osvojila srebro, a Dimitrije Ajduković bronzu.
Reaguj
Komentariši