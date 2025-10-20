Slušaj vest

Takmičari TKD Banjica ostvarili su veliki uspeh na Balkanskom prvenstvu u Bugarskoj.

U dva dana takmičenja u mestu Dupnica, tekvondisti ovog kluba su osvojili čak šest medalja.

Prvog dana u kadetskom uzrastu Irina Stojanović je osvojila srebro, a Nađa Stanišić bronzu.

Drugog dana u pionirskoj kategoriji Sara Živanović je osvojila srebro, a Ana Krstić bronzu.

U seniorskoj konkurenciji Vesna Ajduković je osvojila srebro, a Dimitrije Ajduković bronzu.

