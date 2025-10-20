Slušaj vest

Kakav nokaut?! Strašan nokaut! Ma, nokaut za pamćenje!

Ovako najbolje možemo da opišemo potez koji je izveo Veljko Mićović u borbi za pojas šampiona Evrope u kik boks disciplini "ful kontakt".

Spektakularan nokaut srpskog kikboksera Foto: Screenshot

Mićović je ušao u ring sa Mađarom Šandorom Bardošijem i naneo mu batine koje će ovaj verovatno pamtiti tokom čitavog života.

Sevnula je pesnica Mićovića i uspavala je Bardošija koji je momentalno pao u nesvest, a nokaut kakav se retko viđa oduševio je sve prisutne.

Pogledajte i sami kako je sve to izgledalo:

