Jedna od najboljih rukometašica na svetu Nora Merk nalazi se pred ogromnim problemom, a Svetsko prvenstvo samo što nije počelo.

Nora Merk se porodila pre nekoliko meseci, ali se ekspresno vratila na teren i nalazi se na spisku reprezentacije Norveške za SP koje će biti igrano u Nemačkoj i Holandiji od 26. novembra do 14. decembra.

Ćerkica mora da ide na SP

Posle zlatne medalje na Olimpijskim igrama desni bek Norveške Nora Merk ostala je u drugom stanju sa reprezentativcem Švedske, Džerijem Tolbringom (30), a u maju je na svet donela ćerkicu.

Posle četiri meseca Nora Merk (34) počela je da trenira, a nedavno je odigrala i prvu zvaničnu utkamicu u sklopu Evrokupa. Ona je istakla da bi volela da zaigra i na predstojećem Svetskom prvenstvu u Nemačkoj i Holandiji, ali su se pojavili neplanirani problemi.

- Problem je što mi traže originalni izvod iz matične knjige rođenih. Otac je Šveđanin, ja sam Norvežanka, a ćerka je rođena u Danskoj, a ne možeš da dobiješ originalni izvod ako dete nije kršteno. I da, moguće je da propustim zbog toga Svetsko prvenstvo, jer neću ići na tri nedelje bez šestomesečne bebe. To je predugo za mene. Ako bude pitanje da li ću igrati na Svetskom prvenstvu, to će biti presudno - rekla je Nora Merk za norveške medije.

Povrede krojile karijeru

Selektor Norveške Ole Gustav Gjekstad ponudio je rešenje:

- Postoji samo jedna opcija, da norveške vlasti hitno izdaju pasoš za dete.

Nora Merk je pre nekoliko godina prošla kroz pravi pakao, kada je imala dva loma prednjih ukrštenih ligamenata i čak deset operacija u tri godine. To je ipak nije omelo i vratila se rukometu jača nego ikada.

Merkova je zasigurno jedna od najboljih rukometašica novije generacije. Osvojila je gotovo sve što je mogla u karijeri i možemo samo da zamislimo kakav bi status imala, da nije imala ogromnih problema s povredama. U februaru 2018. prednji ukršteni ligamenti desnog kolena, u oktobru 2018. desni meniskus, u aprilu 2019. prednji ukršteni ligamenti levog kolena. Infekcije, rekonstrukcije...

Sestra bliznakinja odustala

Čak je ozbiljno razmišljala da prestane sa igranjem, što je učinila njena sestra blizanka Tea, koja više nije mogla da se nosi sa istim bolnim povredama.

- Posle povreda i operacija svemu pristupam iz radosti. Igranje rukometa najbolji je posao na svetu. Kada imam loš dan, izgubim utakmicu. Nije važno, zabavljam se, cenim sve što imam, mislim na one koji bi želeli da su na mom mestu - rekla je Merkova.

Ono što je posebno zanimljivo, Noru Merk zovu "kraljica rukometa" i to ne samo zbog osvojenih silnih medalja na svetskim i evropskim prvenstvima, olimpijskim igrama, te klupskim takmičenjima.

Iz rukometne porodice

Nora Merk ćerka je rukometaša, sestričina rukometaša, njena sestra blizankinja je rukometašica i Norvežanka je uvek znala da za nju ne postoji nijedan drugi sport, osim rukometa. Ali, kao što smo napisali, platila je veliku cenu zbog teških povreda i operacija.

Imala je i jednu ozbiljnu neprijatnost 2017. godine. Tada joj je hakovan mobilni telefon i ukradene su joj fotografije na kojima je bila naga. Pala je u depresiju, nije izlazila iz kuće... I tada je uspela da se posle svega vrati kao pobednica.