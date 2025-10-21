Slušaj vest

Tim Formule 1 Red Bul kažnjen je novčanom kaznom od 50.000 evra na Velikoj nagradi Sjedinjenih Američkih Država zbog kršenja pravila pre početka trke, preneo je danas Skaj Sport.

Red Bul je kažnjen nakon što je jedan član tima pokušao da ukloni traku kojom je obeležena startna pozicija vozača Meklarena Landa Norisa.

Kako je saopštila FIA, član Red Bula je "ponovo ušao u deo startne zone kod kapije 1, u blizini druge startne pozicije", koja je pripadala Norisu, nakon što su bolidi već krenuli u formacioni krug na stazi "Circuit of The Americas" u Ostinu.

Zvanična odluka sudija navodi da je kazna izrečena jer je "ometanje bezbednosnih procedura prilikom pripreme staze za trku nakon što je startna pozicija ispražnjena apsolutno zabranjeno". Nije, međutim, precizirano zbog čega je član tima pokušao da uđe u zabranjenu zonu.

Prema saznanjima Skaj Sporta, zaposleni u Red Bulu je pokušao da ukloni traku koju je Meklaren postavio duž zida startne pozicije, kako bi pomogao Norisu da se precizno postavi na svoje startno mesto, s obzirom na ograničenu vidljivost iz kokpita.

Iz Red Bula su saopštili da član tima nije bio svestan da ga redari pokušavaju zaustaviti, ali su sudije istakle da "svaki član ekipe mora biti svestan" da su takve radnje strogo zabranjene, pa je kazna izrečena u skladu s pravilima FIA.

Trku u Ostinu osvojio je Maks Verstapen (Red Bul), koji je dan ranije pobedio i u sprintu. Holanđanin je tako smanjio zaostatak za liderom šampionata Oskarom Pjastrijem (Meklaren) na 40 bodova, pet trka pre kraja sezone.

