Ona je u borbi za šampionski pojas pobedila Grkinju Sofiju Kinu jednoglasnom odlukom sudija.

Meč je održan u sklopu kik-boks revije "Trofej Beograda", koja se tradicionalno održava u dvorani "Pinki“ u organizaciji Kik-boks saveza Beograda.

Stefanović, takmičarka kik-boks kluba Batajnica, revanširala se Grkinji za prošlogodišnji poraz u finalu Evropskog prvenstva.

Uspešan je bio i Veljko Mićović, koji je u disciplini ful-kontakt u duelu sa Šandorom Bardošijem iz Mađarske odbranio titulu prvaka Evrope u kategoriji do 78 kilograma. Mićović je u meču koji je bio predviđen da traje deset rundi po dva minuta, slavio nokautom u šestoj rundi.

Titulu profesionalnog prvaka Srbije u disciplini K1 u kategoriji do 75 kilograma osvojio je Nikola Lončar, koji je jednoglasnom odlukom sudija bio bolji od Marka Pavlovića.

Pored profesionalnih borbi, u amaterskoj konkurenciji "Trofeja Beograda" učestvovalo je 320 kik-boksera iz sedam zemalja.

