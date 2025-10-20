Slušaj vest

Branioci trofeja odbojkaši Radničkog iz Kragujevca plasirali su se večeras u četvrtfinale tog takmičenja, pošto su u osmini finala na svom terenu pobedili ;Partizan iz Bača 3:0 u setovima (25:22, 25:22, 25:12).

Odbojkaška reprezentacija Srbije SP 2025 Foto: OSSRB, Ossrb.org

 Radnički je predvodio Mladen Bojović sa 22 poena, Ivan Ćirović postigao je 14, a Davide Kovač 11 poena.

U ekipi iz Bača najefikasniji sa po šest poena bili su Branislav Horn i Vojislav Nikolajević.

U utorak u Leskovcu od 18 časova u osmini finala igraju Dubočica - Spartak, dok od 20 časova u gali Čair igraju Niš - VGSK (Veliko Gradište).

Vojvodina u sredu od 18 časova dočekuje u Novom Sadu Takovo iz Gornjeg Milanovca, a sat vremena kasnije počinje duel u Beogradu između Crvene zvezde i Vranja 1903.

Takođe u sredu od 19 časova u Topoli igraju Karađorđe - Mladi Radnik iz Požarevca, u Beogradu igraju Partizan - Užice, a u Subotici Spartak dočekuje Jedinstvo iz Stare Pazove.

Četvrtfinalne utakmice igraće se 5. i 26. novembra.

