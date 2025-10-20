Ostali sportovi
TESNA POBEDA! Vaterpolisti Novog Beograda savladali Radnički u Regionalnoj ligi
Slušaj vest
Vaterpolisti Novog Beograda pobedili su večeras na svom terenu Radnički iz Kragujevca 10:8 (1:2, 0:1, 5:2, 4:3), u utakmici trećeg kola Regionalne lige.U beogradskoj ekipi najefikasniji su bili Nikola Lukić sa tri gola i Dušan Trtović i Luka Gladović sa po dva gola.
U ekipi Radničkog Andrija Prlainović je bio najefikasniji sa četiri gola.
VK Novi Beograd Foto: VK Novi Beograd, Vedran Galijas / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Novi Beograd ima devet bodova posle tri kola, a Radnički ima četiri boda.
U četvrtom kolu Novi Beograd će igrati u Herceg Novom protiv Jadrana, a Radnički će dočekati Šabac.
Reaguj
Komentariši