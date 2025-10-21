OZBILJAN SKANDAL UZDRMAO SVET SPORTA! Zbog transrodne protivnice odustala od četvrtfinala: Neću da igram protiv muškarca u telu žene!
Deta je predala meč četvrtfinala i povukla se iz nokaut faze takmičenja.
Ovo je drugi put da je iskusna takmičarka iz Velike Britanije odbila da igra protiv Van Loven. Isti potez napravila je i prošle godine na turniru "Denmark Open". Tada je javno izjavila da ne želi da igra "protiv muškarca u telu žene".
Ko je Noe-Lin van Loven?
Van Loven je rođena kao muškarac u Holandiji 1996. godine. Pre nekoliko godina prošla je tranziciju i pridružila se ženskoj seriji. Debitovala je 2022. godine na "PDC Women's Series", a prvi trofej osvojila je godinu dana kasnije savladavši Irinu Armstrong na "Denmark Open" turniru.
Prošle godine postala je prva Holanđanka koja je uspela da se kvalifikuje za nastup na Svetskom prvenstvu u pikadu, ali ubrzo nakon toga dobila je loše vesti. Svetska pikado federacija (WDF) odlučila je da zabrani nastupe transrodnim igračicama na svojim takmičenjima.
O zabrani WDF rekla je sledeće:
"To utiče na mene lično, srećom, ne previše ozbiljno, ali ipak boli. To je gubitak za trans zajednicu u sportu, to mi slama srce, a kao trans osoba u svetu pikada, znam koliko je inkluzija važna, ne samo na papiru, nego i u praksi".
Ipak, Van Loven i dalje bez problema može da nastupa na PDC turnirima i nema naznaka da će se to promeniti u skorije vreme.
Van Loven je ranije ove godine pauzirala zbog problema sa mentalnim zdravljem. Dobijala je veliki broj uvredljivih poruka i pretnji smrću i to joj je izuzetno teško palo.
