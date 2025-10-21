Slušaj vest

Pobedom u Lidsu Hrvat je osvojio je BKB titulu u "bridžvejt" kategoriji.

Marko Martinjak je sada vlasnik dve titule, pošto je već ranije bio svetski prvak u "super kruzer" kategoriji.

Nakon završetka borbe pojavio se zanimljiv snimak na društvenim mrežama.

Na njemu je zabeležena reakcija supruge hrvatskog borca kada je videla Markovu povredu na prstu. Reakcija je nasmejala mnoge.

"Ja sam najbolji na svetu"



Za pobedničko obraćanje Martinjak je obukao dres zagrebačkog Dinama, a potom je otkrio da je nezadovoljan BKB-ovom rang listom jer smatra da zaslužuje više priznanja.

- Slušajte, j***š BKB rang liste, ja sam najbolji borac u "pound-for-pound-u", najbolji borac na svetu iz male Hrvatske. Momak iz male Hrvatske uništava sve redom. Stavite me protiv bilo koga, sve ću ih uništiti! - poručio je on i dodao: