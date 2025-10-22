Slušaj vest

Nekadašnji odbojkaški reprezentativac Ivan Miljković primljen je u odbojkašku "Kuću slavnih" na svečanosti održanoj u Holiouku u SAD, objavio je Odbojkaški savez Srbije (OSS).

U saopštenju se navodi da je Miljković član 39. klase odbojkaške "Kuće slavnih". Novi članovi "Kuće slavnih" su i odbojkašice Rosa Garsija Rivas iz Perua i Frančeska Pićinini iz Italije, odbojkaš Dimitar Karov iz Bugarske, zatim Laura Ludvig iz Nemačka i Kent Stefes iz SAD, laureati u odbojci na pesku, Jirgen Vagner, trener u odbojci na pesku, Bari Kuzner iz Australije u paraodbojci i Giljermo "Vili" Paredes, odbojkaški sudija iz Argentine.

Vladimir Grbić je prvi član odbojkaške "Kuće slavnih" iz Srbije od 2011, a Nikola Grbić je izabran 2016. Miljković je treći član odbojkaške "Kuće slavnih" iz Srbije.

Miljković je rođen 13. septembra 1979. u Nišu, a nacionalnim timom je osvojio 16 medalja na velikim takmičenjima. Odigrao je 41 utakmicu na četiri Svetska prvenstva, a proglašen je za najboljeg igrača (MVP) i najboljeg poentera Svetskog Kupa šampiona 2001. u Tokiju.

Miljković je za deset godina odigrao 120 utakmica i jedini je igrač u istoriji Svetske lige koji četiri puta proglašavan za najboljeg igrača (MVP): 2001. u Katovicama, 2002. u Belo Horizonteu, 2003. u Madridu i 2005. u Beogradu. Za najboljeg servera Svetske lige proglašen je 2005, a za najboljeg poentera 2008. i 2009.

On je odigrao 45 utakmica na sedam šampionata Evrope. Za najboljeg igrača (MVP) proglašen je 2001. i 2011. Najbolji poenter EP bio je 2001. i 2007, a najbolji server 2005.

Miljković je igrao za Partizan, Lube Banka Marke Maćeratu, Roma Volej, Olimpijakos Pirej, Fenerbahče Istanbul, Kućine Lube Banka Marke Ćivitanova i Halkbank Ankaru.

Miljković je bio prvi potpredsednik Odbojkaškog saveza Srbije od 2016. do 2018. godine.