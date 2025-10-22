Slušaj vest

Češka skijašica Ester Ledecka odlučila je da ne učestvuje u spustu na predstojećim Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini u februaru naredne godine kako bi pokušala da osvoji treću uzastopnu zlatnu medalju u snoubordu, preneo je AP.

Čehinja je na ZOI u Pekingu 2022. odbranila zlato u snoubordu. U alpskim disciplinama trku u superveleslalomu je završila na petom mestu, u spustu je bila 27, a četvrta u kombinaciji.

AP prenosi da je Ledecka morala da donese tešku odluku zbog rasporeda takmičenja na ZOI u Milanu i Kortini pošto se spust i paralelni veleslalom održavaju istog dana.

Ledecka je uz podršku predsednika Međunarodne skijaške federacije (FIS) Johana Elijaša podnela žalbu Međunarodnom olimpijskom komitetu (MOK), ali je žalba odbijena.

"Plakala sam nekoliko puta zbog toga, ali dali smo sve od sebe. Razumem da nije lako koordinisati program, ali verujem da je to moglo da se uradi. Ja sam jedini sportista koji se treći put kvalifikovao za takmičenje u dva sporta i nadala sam se da će to uzeti u obzir", izjavila je Ledecka.

Prema aktuelnom rasporedu, spust je na programu 8. februara naredne godine u 11.30 časova u Kortini, a finale paralelnog veleslaloma u snoubordu je istog dana od 13 sati u Livinju. Dva mesta takmičenja udaljena su četiri sata vožnje.

ZOI će biti održane od 6. do 22. februara naredne godine u Milanu i Kortini.