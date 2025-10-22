Slušaj vest

Rukometaši Vojvodine igraće protiv slovenačkog Celja u trećem kolu EHF Evrokupa, odlučeno je juče žrebom u Beču.

Prvi meč biće odigran 15. ili 16. novembra u Novom Sadu, dok je revanš na programu 22. ili 23. novembra u Sloveniji.

Parovi trećeg kola EHF Evrokupa: Vojvodina - Celje, Rajmond Sasari - Konjuh, Polva Serviti - BK-46, Ohrid - Sloga, Drama - Dukla, Bešiktaš - PAOK, Tatabanja - Arau, Nilufer - Diferdanž, Buzau - Makabi Tel Aviv, Brno - Berhem, Karvina - Tirol, Fiver Margareten - Balatonfuredi, Olimpijakos - Kasano, Budvanska rivijera - Trimo Trebnje, Izviđač - Dudelanž i Runar - Sviesa.

Težak zadatak pred timom iz "srpske Atine", ali verujemo da oni mogu još mnogo na evrosceni u tekućoj rukometnoj sezoni.

Gol Andree Lekić i slavlje rukometašica Srbije Izvor: RTS 2