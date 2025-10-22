Težak zadatak za srpski tim u trećem kolu takmičenja.
VOJVODINA UDARA NA CELJE: Rukometaši kluba iz "srpske Atine" dobili rivala u EHF Evrokupu
Rukometaši Vojvodine igraće protiv slovenačkog Celja u trećem kolu EHF Evrokupa, odlučeno je juče žrebom u Beču.
Prvi meč biće odigran 15. ili 16. novembra u Novom Sadu, dok je revanš na programu 22. ili 23. novembra u Sloveniji.
Parovi trećeg kola EHF Evrokupa: Vojvodina - Celje, Rajmond Sasari - Konjuh, Polva Serviti - BK-46, Ohrid - Sloga, Drama - Dukla, Bešiktaš - PAOK, Tatabanja - Arau, Nilufer - Diferdanž, Buzau - Makabi Tel Aviv, Brno - Berhem, Karvina - Tirol, Fiver Margareten - Balatonfuredi, Olimpijakos - Kasano, Budvanska rivijera - Trimo Trebnje, Izviđač - Dudelanž i Runar - Sviesa.
Težak zadatak pred timom iz "srpske Atine", ali verujemo da oni mogu još mnogo na evrosceni u tekućoj rukometnoj sezoni.
