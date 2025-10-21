Slušaj vest

"Sva rehabilitacija i letnje pripreme su prošli veoma dobro... Izgledalo je dobro, ali se jednostavno razboleo pre dve i po nedelje. Bilo je premalo vremena za pripremu i definitivno se neće takmičiti u Zeldenu", rekao je za austrijsku televiziju Patrik Riml, menadžer projekta Red Bula, Hiršerovog proizvođača opreme.

"Nastaviće da se priprema i kada ozdravi, videćemo kada će biti spreman za izlazak na stazu", dodao je on.

Hiršer se smatra jednim od najboljih skijaša u istoriji nakon što je osvojio osam uzastopnih velikih Kristalnih globusa od 2012. do 2019. godine i ostvario 67 pobeda u Svetskom kupu.

Prošle zime je pokušao da se vrati u vrh, posle pet godina van takmičenja, ali je posle samo tri trke u Svetskom kupu, u kojima nije ostvario zapažene rezultate, na treningu pokidao prednje ukrštene ligamente levog kolena i završio sezonu.

U junu je saopštio da želi da se takmiči i ove zimske sezone, u sklopu koje će se održati Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini.

On se od prošlog aprila takmiči za Holandiju.

(Beta)