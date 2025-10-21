Slušaj vest

Selektor ragbi reprezentacije Srbije Moris Loug izjavio je da je cilj njegove ekipe da na predstojećoj utakmici grupne faze Evropske ragbi konferencije protiv selekcije Slovačke nastavi sa izgradnjom održivog nivoa igre kroz nadogradnju i unapređivanje pojedinih oblasti.

"Naša očekivanja za utakmicu protiv Slovačke su da nadogradimo ono što smo uradili protiv Mađarske i unapredimo oblasti u kojima treba da se popravimo. ;Cilj je da nastavimo sa napretkom i izgradimo nivo igre koji je održiv, kako bismo ostvarili i dobre rezultate na terenu", naveo je Loug, preneo je danas Ragbi savez Srbije.

Reprezentacija Srbije će u u subotu, 25. oktobra, od 13 časova u Pančevu dočekati selekciju Slovačke, u utakmici drugog kola Grupe B Evropske ragbi konferencije.

Srpski ragbisti su u prvom kolu pobedili Mađarsku i imaju pet bodova, isto koliko i prvoplasirana selekcija Austrije.

"Voleo bih da budemo dosledniji u izlascima i 'kik čejsu' (potera za loptom posle udarca). Ako to uspemo, verujem da ćemo skinuti pritisak sa sebe onda kada je potrebno i održati pritisak na protivnika. Imao sam osećaj da smo protiv Mađarske, kada smo bili pod pritiskom, ušli u defanzivni način igre i počeli da pravimo jednostavne greške koje moramo da eliminišemo", rekao je Loug.

Loug je naveo i da je važno da njegova ekipa zadrži dobar nalet i izgradi samopouzdanje.

"Mislim da se ova utakmica ne razlikuje od bilo koje druge koju smo do sada igrali. Radi se o razvoju i održavanju zamaha, kao i izgradnji samopouzdanja. Kada igrate kod kuće, želite da verujete da će biti veoma teško da vas protivnici savladaju", kazao je on.

Selektor reprezentacije Srbije rekao je da je konkurencija veoma jaka i da će svaki poen biti važan u borbi za plasman u plej-of.

"Konkurencija je jaka i siguran sam da će tabela na kraju takmičenja biti tesna. Svaki poen koji osvojimo je važan kako bismo pokušali da se plasiramo u plej-of, ako budemo dovoljno dobri. Voleo bih da verujem da sa ovom grupom igrača imamo to u sebi, ali očigledno je da se sve bazira na našim igrama na terenu onda kada je to najpotrebnije", izjavio je Loug.

Ragbi reprezentacija Srbije će u subotu prvi put od 1969. godine igrati na Gradskom stadionu u Pančevu.