Slušaj vest

Rukometaši Partizana upisali su istorijsku pobedu u Ligi Evrope - pobedivši tim koji nije izgubio od aprila ove godine, a u isto vreme ima vrednost od čak četiri miliona evra!

Šampioni Srbije bili su bolji od Švajcarskog predstavnika Kadeten Šahfauzen na Banjici sa 29:26.

Partizan - Kadeten Šafhauzen Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Nikola Crnoglavac je apsolutni junak ove pobede Partizana sa 11 golova, dok su po četiri gola postigli Veljko Popović i Strahinja Stanković.

Od prvog minuta Partizan je imao prednost koju je održao sve do kraja meča. Švajcarci su samo u dva navrata uspeli da dođu do egala, ali to sve od ove ekipe što su uspeli da urade u Beogradu.

Partizan je na poluvreme otišao sa lepih četiri gola prednosti i do kraja sačuvao prednost za prvi trijumf u Ligi Evrope.

Ne propustiteFudbalSPEKTAKL U LONDONU: Arsenal dočekuje Atletiko, prvak Evrope na teškom gostovanju u Nemačkoj!
Liga šampiona
FudbalNENAD LALATOVIĆ NAJAVIO DOLAZAK U HUMSKU: Šokantne reči, kako će "grobari" ovo dočekati!
vojvodina-radnicki kg-134290.JPG
FudbalNOVA LOŠA VEST: Aleksandar Mitrović baš nema sreće!
Aleksandar Mitrović
FudbalBOMBA U NAJAVI: Srpski fudbaler je novo pojačanje Mančester sitija?
Erling Haland, Mančester siti, Mančester junajted

BONUS VIDEO:

RK Partizan, Grobari, AEK, Rukomet Izvor: Kurir