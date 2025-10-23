Slušaj vest

Engleski MMA borac i potencijalni kandidat za UFC, Arnold Alen, našao se u središtu incidenta na ulicama Montreala, gde je, kako sam tvrdi pretučen jer nije govorio francuski jezik.

Alen je šokantnu priču podelio na svom Jutjub kanalu, uoči spektakla UFC 321, na kom će se boriti srpski borac Aleksandar Rakić, dok će glavna borba večeri biti okršaj za pojas u teškoj kategoriji između Tomasa Aspinala i Sirila Ganea.

Na snimku koji je objavio, Alen se pojavio sa vidnim modricama i podlivima, a u uvodu je odmah pojasnio da su povrede rezultat fizičkog napada na ulici.

- Trenutno sam u Montrealu zbog treninga i prebijen sam na ulici jer nisam koristio francuski jezik. Zaskočili su me jer nisam pričao francuski. Ove modrice su zbog toga, ne brinite za to - rekao je Arnold na početku svog snimka.