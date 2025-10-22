Slušaj vest

U vikendu za nama GO Čukarica bila je domaćin jednog veoma lepog događaja. Na terenima FK Železnik gostovale su devojke iz prvog i jedinog ženskog fudbalskog kluba na Kosovu i Metohiji. Fudbalerke Ženske fudbalske akademije „Latica“ iz Leška odigrale su prijateljski meč protiv ŽFK Železnik, a ovaj susret bio je prilika da se devojčicama sa Kosova i Metohije pokaže da nisu same, ali i da se stvore nova, neraskidiva prijateljstva.

Većnik za sport GO Čukarica, Đorđe Bulić, prokomentarisao je ovaj prelep događaj koji se odigrao u njegovom Železniku.

„Železnik, Čukarica i grad Beograd tog dana su bili dom i pravi domaćini. Ovo je bio nastavak sportskih manifestacija po kojima je Čukarica u poslednje vreme postala prepoznatljiva. Uvek ćemo stajati iza ovakvih i sličnih događaja.“

Nedavno je na teritoriji ove beogradske opštine održan i Sajam sporta.

„Sajam sporta pokazao je koliko sport povezuje ljude. Posebno mi je drago što je održan baš na teritoriji naše opštine – okupio je klubove, decu, roditelje, sportske radnike, poznate sportiste i mnoge druge.“

Stalno spominjete kroz medije da je Čukarica „rasadnik“ brojnih vrhunskih sportista.

„Tačno je. Dokaz tome su između ostalih, atletičarka Angelina Topić, koja je ove godine osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu do 23 godine u Bergenu zatim veslači Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, koji su Srbiji nedavno doneli medalje sa velikih takmičenja, i mnogi drugi. Kik-bokserka Nevena Stefanović, koja živi na našoj opštini, osvojila je proteklog vikenda titulu prvaka Evrope i sveta. Mogli bismo da nabrajamo do jutra ovako“, rekao je Bulić kroz osmeh.

Dosta se uradilo na marketingu kada je reč o sportu u GO Čukarica u poslednjih godinu dana. Neki komentar?

„Trudimo se da obidjemo svaki klub i ugostimo svakog sportistu. Koliko se sportisti na Čukarici poštuju govori još jedan primer. Šampionka sveta u boksu, Anđela Branković, za dalji razvoj svoje karijere izabrala je klub koji se nalazi na našoj opštini. Svetska šampionka u boksu će u narednom periodu svuda predstavljati našu opštinu uz svoju zemlju Srbiju. Složićete se – to nije mala stvar.“

Ulaganje u sport kao prioritet lokalne samouprave?

„Srbija ulaže u svoju decu i u sport – i to je put kojim moramo nastaviti. Sport mora biti prioritet svake lokalne samouprave – ne zbog rezultata, već zbog ljudi. Ulažući u sport, ulažemo u decu, njihovo zdravlje, karakter i u zivot kasnije. Svaka medalja i svaka utakmica ulaganje su u ono što je najvrednije – našu decu, jer oni su budućnost Srbije!"

Za kraj, Đorđe Bulić otkrio je kako je ovo tek početak i da će se na Čukarici uskoro održati još neki događaji o kojima će se pričati.

„Uskoro spremamo jedan jedinstveni događaj u Beogradu. Očekujte neočekivano. Ali i spektakularno.“

