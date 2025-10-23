Slušaj vest

Srbiju će na Svetskom seniorskom prvenstvu vazdušnim i malokalibarskim oružjem, koje će biti održano od 8. do 14. novembra u Kairu, predstavljati 12 strelaca, saopštio je Streljački savez Srbije (SSS).

"Nekolicina naših mlađih strelaca koji su ove godine postizali zavidne rezultate i osvajali medalje na evropskim prvenstvima za mlađe kategorije i Olimpijskim danima mladih, pa smo odlučili da im pružimo šansu da na kraju sezone pokažu šta mogu u najjačoj konkurenciji", izjavio je sportski direktor SSS Dragan Marković.

Uvek ciljamo medalje, a smatram da imamo adute koji mogu da uđu u borbu za finala, a potom i odličja, dodao je Marković.

"Aleksandra Havran je na prethodnom velikom takmičenju, Svetskom kupu u Ningbou stigla do finala i vazdušnom i MK puškom. Na istom turniru do finala je stigla i Zorana Arunović. Aleksa Rakonjac je na poslednjim takmičenjima pokazuje da je u zavidnoj formi... Prvenstvo se održava u neuobičajenom terminu. Prvi put je šampionat planete na programu krajem godine, ali strelci na to treba da se naviknu, jer sledeće godine nas očekuje SP u svim disciplinama u Dohi, koje će takođe biti organizovano u novembru. Šampionat u Dohi nam je jedan od prioriteta u narednih nekoliko sezona, jer će s njim početi kvalifikacioni ciklus i deljenje kvota za Olimpijske igre u Los Anđelesu", rekao je Marković.

Srbiju će na SP u Kairu u ženskoj konkurenciji predstavljati: Zorana Arunović (vazdušni pištolj), Jovana Todorović, Nađa Martinović (vazdušni i MK sport pištolj), Aleksandra Havran, Teodora Vukojević (vazdušna i MK puška) i Anastasija Živković (vazdušna puška).

U muškoj konkurenciji nastupiće: Damir Mikec, Uroš Gajić (vazdušni pištolj), Lazar Kovačević, Marko Ivanović (vazdušna i MK puška), Milenko Sebić (MK puška) i Aleksa Rakonjac (vazdušna puška).

U trenerskom timu će biti šef stručnog štaba i selektor za pištolj, Jasna Šekarić, zatim selektor za pušku Dragan Donević, kao i treneri Goran Mikec i Stevan Pletikosić.

