Ivan Pavlov iz Srbije osvojio je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u paraglajdingu u disciplini precizno sletanje na cilj i time pored prošlogodišnje zlatne medalje sa Evropskog prvenstva, postao i treći na svetu u ovom sportu. Ovaj izuzetan rezultat postigao je u vrlo jakoj konkurenciji od 130 pilota iz 36 zemalja sveta, koji su se takmičili od 9. do 19.oktobra u Alanji u Turskoj na 13. FAI Svetskom prvenstvu.

Reprezentacija Srbije u sastavu: Dejan Valek, Ivan Pavlov, Miloš Timotić, Dragan Popov i Goran Đurković, predvođena selektorom Vojislavom Ivanovićem, osvojila je 5.mesto ekipno od 36 reprezentacija, a svi reprezentativci pojedinačno su se plasirali u prvih 40 od ukupno 130 pilota takmičara.

Paraglajding reprezentacija Srbije

Prvo mesto je osvojio Kinez Jang Čen sa rezultatom od 7cm iz ukupno 12 serija poletanja i preciznih sletanja, drugo mesto takođe Kinez Hu Ju sa rezultatom 8 cm i treće mesto naš reprezentativac Ivan Pavlov sa rezultatom od 9 cm. Ekipno reprezentacija Kine je postala šampion sveta.

U ovoj disciplini se vrednuje što manji rezultat koji pokazuje da je takmičar bio najprecizniji, pa tako Ivanov rezultat od 9 cm iz 12 serija znači da je 4 puta sleteo tačno u centar cilja i imao rezultat „0“, 5 puta je sleteo samo 1 cm dalje od centra cilja i 3 puta samo 2cm dalje od cilja.

Ivan je višestruki državni prvak, osvajač brojnih medalja sa svetskih i evropskih prvenstava, kako pojedinačno tako i ekipno sa paraglajding reprezentacijom Srbije, koja je u ovom sastavu jedna od najtrofejnijih vazduhoplovnih reprezentacija. Svi reprezentativci su stipendisti Ministarstva sporta i kategorisani kao vrhunski sportisti, pa je postignuti uspeh na ovom najvećem svetskom takmičenju rezultat zalaganja i znanja takmičara, sticanog kontinuiranim radom godinama.

Pored reprezentacije Srbije, čast da brani boje naše zemlje na ovom takmičenju prve kategorije imao je i Željko Ovuka, generalni sekretar VSS i potpredsednik međunarodne Komisije za paraglajding, koji je delegiran od strane Svetske vazduhoplovne federacije da bude predsednik žirija Svetskog prvenstva. Kao predsednik žirija zvanično je otvorio i zatvorio takmičenje, vodio takmičarske sastanke, pratio svakodnevno odvijanje takmičenja i uručio priznanje novom svetskom prvaku i svetskom rekorderu Kinezu Jang Čenu.

