Slušaj vest

Odbojkaši Partizana plasirali su se večeras u četvrtfinale Kupa Srbije, pošto su na svom terenu u Beogradu pobedili Užice 3:0 u setovima (25:17, 25:14, 25:17).

Crno-bele je predvodio Branko Kopitić sa 14 poena, Ignjat Dopuđ postigao je 11, a Stefan Ranković devet poena.

U ekipi iz Užica najefikasniji sa 12 poena bio je Veljko Lekić, a Nemanja Lazić postigao je sedam poena.

1/10 Vidi galeriju Odbojkaška reprezentacija Srbije SP 2025 Foto: OSSRB, Ossrb.org

Odbojkaši Crvene zvezde plasirali su se u četvrtfinale, pošto su u Beogradu pobedili Vranje 3:0 u setovima (25:22, 25:14, 25:22).

Domaću ekipu predvodili su Milan Krstić sa 14 i Alija Bekrić sa 11 poena, a Ahmed Omar dodao je devet.

U ekipi Vranja Branislav Radović bio je najefikasniji sa 16 poena.

Odbojkaši Vojvodine plasirali se u četvrtfinale pošto su u Novom Sadu pobedili Takovo iz Gornjeg Milanovca 3:2 (25:22, 18:25, 25:21, 23:25, 15:11).

U četvrtfinalu je i Mladi Radnik, koji je na gostujućem terenu u Topoli pobedio ekipu Karađorđe 3:0 (29:27, 30:28, 25:18), kao i Spartak, koji je u Subotici pobedio Jedinstvo iz Stare Pazove 3:1 (25:23, 25:21, 23:25, 25:14).

Branilac trofeja Radnički iz Kragujevca u ponedeljak se plasirao u četvrtfinale pobedom protiv ;Partizana iz Bača 3:0 (25:22, 25:22, 25:12). ; U utorak su plasman u četvrtfinale obezbedili Dubočica, pobedom protiv Spartaka iz Ljiga 3:0 (25:7, 25:17, 25:15) i VGSK iz Velikog Gradišta, pobedom protiv Niša 3:0 (25:15, 25:21, 25:22).

Četvrtfinalne utakmice igraće se 5. i 26. novembra.