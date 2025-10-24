Slušaj vest

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) pozvao je sve međunarodne sportske federacije da ne organizuju takmičenja u Indoneziji, nakon što ta zemlja nije dozvolila dolazak izraelskim gimnastičarima na Svetsko prvenstvo koje se ovog meseca održava u Džakarti, preneli su danas britanski mediji.

U saopštenju MOK-a navodi se i da se obustavljaju svi razgovori o mogućoj kandidaturi Indonezije za domaćina Olimpijskih igara dok vlada te zemlje ne pruži jasne garancije da će svi sportisti, bez obzira na nacionalnost, ubuduće moći da učestvuju na njenoj teritoriji, preneo je "The Guardian".

Indonezija je ranije više puta iskazivala interesovanje da organizuje Letnje olimpijske igre 2036. godine.

Najmnogoljudnija muslimanska zemlja na svetu odbila je početkom oktobra da izda vize izraelskim gimnastičarima, usled snažnih reakcija na izraelsku vojnu ofanzivu u Gazi, zbog čega oni nisu mogli da nastupe na Svetskom prvenstvu u umetničkoj gimnastici koje je prošle nedelje počelo u Džakarti.

Tada je ministar za pravna pitanja Jusril Ihza Mahendra saopštio da su protiv učešća izraelskih sportista prigovor uputili i indonežanska vlada i verske organizacije, uključujući Savet islamskih sveštenika.

Izraelski gimnastički savez ocenio je odluku Indonezije kao "šokantnu i poražavajuću".

MOK je naložio Olimpijskom komitetu Indonezije i Međunarodnoj gimnastičkoj federaciji (FIG) da prisustvuju sastanku u sedištu MOK-a u Lozani, na kojem će se razmotriti čitav slučaj. Datum sastanka nije objavljen.

Indonezija nema diplomatske odnose sa Izraelom i oštro kritikuje izraelske akcije u Pojasu Gaze, uključujući i posle primirja koje je stupilo na snagu početkom meseca.

Kurir sport/Beta