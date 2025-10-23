Slušaj vest

Zanimljiv transfer desio se u svetu atletike.

Ivana Ilić, atletičarka koja je poznata kao najveći sprinterski talenat u istoriji Srbije, rešila je da pređe iz Partizana u Crvenu zvezdu, preneo je Sportski Žurnal.

Devojka koja je bila vicešampionka Evrope za juniorke 2021. godine, kada je u Talinu trku na 100 metara istrčala za 11.42 sekunde crno-belu opremu zameniće crveno-belom, te će se u narednom periodu takmičiti kao članica Zvezde.

Ivana Ilić Foto: Starsport

Medalja koju smo pomenuli bila je jedina za Srbiju u sprintu na prvenstvima Starog kontinenta.

U 2025. godini je kao članica Partizana sarađivala sa proslavljenim Goranom Obradovićem i najbolje vreme bilo joj je 11.91.

Sportski Žurnal navodi i da će Ivana Ilić nastaviti saradnju sa Goranom Obradovićem, zbog čega će se preseliti u Novi Sad.

