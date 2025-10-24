"BRAĆO, VI STE LUDI" Legenda UFC o boksu bez rukavica i šamaranju: To je najgluplja stvar na svetu!
Maks Holovej, nekadašnji UFC šampion u perolakoj kategoriji i aktuleni BMF prvak izneo je javno svoj stav o boksu bez rukavica i disciplini "slap fighting", odnosno takmičenju u šamaranju.
Popularnost ovih sportova porasla je u poslednje vreme i veliki broj boraca posle profesionalne MMA karijere odlučuje da se oproba u ovim disciplinama.
"Nikada se neću takmičiti u boksu bez rukavica. To je najgluplja stvar na svetu. Kad se jednom penzionišem, penzionisao sam se. Možda ću odratiti boks meč, ali ne i onaj bez rukavica. To je je**** smešno. Ljudi koji to rade, to je neki drugi nivo ludila. Oni koji idu na "slap fight" ili boks bez rukavica... Braćo, vi ste ludi", kaže Holovej i dodaje:
"Onaj "slap fight" je posebno sulud. Zašto bih samo stajao i govorio: 'Ajde, ti mene ošamari, pa ću ja tege?' To je potpuno ludo."
Kurir sport