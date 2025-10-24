Slušaj vest

Svetski prvak u Moto GP šampionatu Španac Mark Markez neće voziti do kraja sezone, pošto želi da se oporavi od povrede ramena, saopštio je tim Dukati.

U saopštenju se navodi da će Markez takmičenjima da se vrati naredne sezone.

"Sezona je završena za Marka. Medicinski tim je potvrdio da se Markez uspešno oporavlja, ali će propustiti trke za VN Portugalije i VN Valensije, kao i testiranje za narednu sezonu. Mark će morati da provede četiri nedelje sa kompletno imobilizovanom rukom pre nego što počne sa rehabilitacijom, tako da je nemoguće razmišljati o njegovom povratku ove godine", navodi se u saopštenju Dukatija.

1/4 Vidi galeriju Mark Markez Foto: Andreas SOLARO / AFP / Profimedia, JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia, EPA/Nuno Veiga

Markez je 28. septembra na trci za Veliku nagradu Japana obezbedio titulu u "kraljevskoj klasi" u Moto GP šampionatu. Vozač Dukatija se povredio 5. oktobra prilikom pada na trci za VN Indonezije.

Španski vozač je pre 10 dana operisan u Madridu, a Dukati je tada objavio da Markez sigurno neće da nastupi na VN Malezije, koja je na programu 26. oktobra.

Mark Markez ubedljivo drži prvo mesto u generalnom plasmanu vozača sa 545 bodova, dok je njegov brat Aleks Markez, koji nastupa za ekipu BK8 Gresini rejsing, na drugoj poziciji sa 379.

BONUS VIDEO: