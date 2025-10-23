Slušaj vest

Pored Crvene zvezde na Kupu šampiona će učestvovati Panatinaikos (Grčka), Ostrava (Češka) i Pankration (Moldavija).

"Evropska boks revolucija počinje organizacijom evropskog klupskog Kupa šampiona, koji je pokrenut u 2025, a sama ideja rođena je na prijateljskom susretu dva bratska bokserka kluba na Kalemegdanu, između srpske Crvene zvezde i grčkog Olimpijakosa maja 2024. godine", navode iz BSS.

Žreb polufinala plej-ofa EUBC Kupa šampiona biće održan 30. oktobra, dok su polufinala na programu dan kasnije. Meč za treće mesto i finala su zakazani za 2. novembar od 20 časova u kreativno-inovativnom i digitalnom centru u Beogradu, popularnoj "Ložionici".

"EUBC Kup šampiona ima posebnu težinu, ne samo rezultatsku, već i to što ćemo ovaj boks spektakl održati na istorijskom mestu naše prestonice. 'Ložionica' koja broji 100 godina i čiji put je tekao od železničke radionice do centra kreativne industrije, sada će u novom prostoru ugostiti i aktere plemenite veštine. Bivša okretnica parnih lokomotiva kod Mostarske petlje u Beogradu, sada je centar okupljanja 52 delatnosti koje spadaju u oblast kreativnih industrija u Srbiji, ali i sportskih dešavanja, a premijeru će imati boks", izjavio je predsednik BK Crvena zvezda Vladan Miketić, preneo je BSS.

U saopštenju se navodi da je Crvena zvezda izborila plasman u plej-of evropskog Kupa šampiona zahvaljujući svim rezultatima koje su ostvarili na domaćoj, regionalnoj i evropskoj sceni kroz bokserke i boksere koji su se borili na međunarodnim takmičenjima u 2024, kao i u dosadašnjem delu tekuće sezone.

"Presudno za plasman u završnicu plej-ofa EUBC Kupa šampiona za 2025. su svi rezultati koje ste ostvarili, koji se gledaju i sabiraju i kroz to se zapravo vidi i traži da jedan klub koji hoće da je u vrhu Evrope, da radi celu godinu punom parom i da je svako takmičenje važno i na vrhu prioriteta. Važna je konstantnost u radu, to dovodi do kvaliteta koji je neoboriv i to nam je uvek cilj. Kroz visok kvalitet naših boksera mi smo uvek jak rival koji može pobediti bilo koga. Poziv za sve navijače Zvezde, ali i poklonike boksa da dođu u 'Ložionicu' 31. oktobra, a zatim i 2. novembra da uživamo u sjajnim borbama i slavimo plemenitu veštinu koja se ovim takmičenjem vraća na velika vrata evropske boks scene", zaključio je Miketić.

