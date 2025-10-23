Slušaj vest

Hala Sportova na Banjici, poznata kao "hram srpskog rukometa", od 27. oktobra 2025. godine zvanično će nosi ime "Prof. dr Branislav Pokrajac", u čast legendarnog igrača, trenera i profesora koji je obeležio istoriju ovog sporta..

Foto: Nebojša Mandić

Profesor dr Branislav Pokrajac (1947–2018) prvi je čovek u istoriji rukometa koji je uspeo da ujedini titule olimpijskog šampiona kao igrač i trener.

Pokrajac je osvojio devet medalja na velikim takmičenjima ispisavši najsjajnije stranice rukometne istorije.

Uz to Pokrajac je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu stekao zvanje doktora nauka, a kao profesor uveo je inovacije u teoriju rukometa, stvarajući naučne radove koji su postali biblija za mnoge trenere.

Koliko je bio cenjen pokazuje i podatak da je godinu dana posle smrti jedan amfiteatar poneo njegovo ime.

Njegova istraživanja o fizičkoj pripremi i taktičkim pristupima omogućila su mladim sportistima da razumeju dublje aspekte igre.

Njegova sposobnost da spoji teoriju i praksu učinila ga je istinskim vizionarem, čije ideje i danas osvetljavaju put mnogima.

Generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije Ivan Milivojević, bio je jedan od inicijatora ideje da dvorana na Banjici ponese ime Branislava Pokrajca.

"On je bio veliki čovek, šampion kao igrač i vizionar kao trener. Čovek koji je rukomet pretvarao u umetnost, a i danas se može reći da je mentor, učitelj, uzor i dok se svet rukometa razvija, njegovo nasleđe živi kroz generacije koje su inspirisane njegovim radom. U svetu sporta, gde su trenuci prolazni, Pokrajčeva strast i posvećenost su večni. Zato će njegovo ime stajati tamo gde pripada – na mestu rukometnih snova, borbi i pobeda", rekao je Ivan Milivojević.

Nekada najbolji pivotmen sveta, kapiten reprezentacije Dragan Škrbić, dugo je sarađivao sa Branislavom Pokrajcem, sa kojim je osvojio i veliki broj trofeja.

"Čast mi je što sam sarađivao sa njim, jer je to trener sa kojim sam ostvario najveće reprezentativne uspehe. Ovo je veliki događaj za naš rukomet, a on je to zaslužio, jer je mnogo toga ostavio ovom sportu u nasleđe. Moramo da budemo ponosni što će dvorana na Banjici nositi njegovo ime Branislava Pokrajca", rekao je Škrbić.