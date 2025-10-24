Slušaj vest

Izvršni odbor Olimpijskog komiteta Srbije doneo je danas odluku o ukidanju suspenzije Veslačkog saveza Srbije iz članstva u OKS.

"Odluka je rezultat inicijative Veslačkog saveza Srbije i konstruktivnog dijaloga sa rukovodstvom Olimpijskog komiteta Srbije, koji je izašao u susret predlogu Saveza da se ovo pitanje razmotri i reši u duhu saradnje i zajedničke posvećenosti razvoju sporta", navodi se u saopštenju Veslačkog saveza Srbije.

1/11 Vidi galeriju VESLANJE OŽIVELO NA ADI CIGANLIJI! Sportski savez Srbije organizovao izbornu regatu mlađih kategorija za Balkanijadu u Turskoj Foto: SSS

Suspenzija je trajala od maja 2024. do oktobra 2025. godine, kada su se stekli uslovi za ukidanje.

Veslački savez Srbije je 7. septembra izabrao novo rukovodstvo.

"Očekuje se da u narednom periodu i Svetska veslačka federacija ukine suspenziju, a ministarstvo sporta Srbije vrati Veslačkom savezu Srbije sve nadležnosti", piše u saopštenju.

Veslački savez naveo je da ostaje čvrsto posvećen svojim sportistima, klubovima i olimpijskim vrednostima, sa ciljem da "doprinosi razvoju veslanja i sporta u Srbiji u duhu saradnje, poštovanja i zajedničkih vrednosti".