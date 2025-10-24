POSLE ČAK 17 MESECI: Olimpijski komitet Srbije ukinuo suspenziju Veslačkog saveza Srbije
Izvršni odbor Olimpijskog komiteta Srbije doneo je danas odluku o ukidanju suspenzije Veslačkog saveza Srbije iz članstva u OKS.
"Odluka je rezultat inicijative Veslačkog saveza Srbije i konstruktivnog dijaloga sa rukovodstvom Olimpijskog komiteta Srbije, koji je izašao u susret predlogu Saveza da se ovo pitanje razmotri i reši u duhu saradnje i zajedničke posvećenosti razvoju sporta", navodi se u saopštenju Veslačkog saveza Srbije.
Suspenzija je trajala od maja 2024. do oktobra 2025. godine, kada su se stekli uslovi za ukidanje.
Veslački savez Srbije je 7. septembra izabrao novo rukovodstvo.
"Očekuje se da u narednom periodu i Svetska veslačka federacija ukine suspenziju, a ministarstvo sporta Srbije vrati Veslačkom savezu Srbije sve nadležnosti", piše u saopštenju.
Veslački savez naveo je da ostaje čvrsto posvećen svojim sportistima, klubovima i olimpijskim vrednostima, sa ciljem da "doprinosi razvoju veslanja i sporta u Srbiji u duhu saradnje, poštovanja i zajedničkih vrednosti".