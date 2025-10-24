Slušaj vest

Američka masters plivačica Hana Kaldas suspendovana je na pet godina, a njeni rezultati iz poslednje tri godine su poništeni nakon što je odbila da učestvuje u testu za verifikaciju pola.

Plivačica od 48 godina takmičila se prošle godine na Svetskom prvenstvu u vodenim sportovima za veterane u Dohi, gde je osvojila prvo mesto u svojoj starosnoj kategoriji u disciplini 100 metara slobodno za žene. Takođe je bila druga na 50 metara slobodno i treća na 50 metara prsno.

Ranije ove godine, Kaldas je zauzela prvo mesto u svih pet disciplina u kojima je učestvovala na Prolećnom nacionalnom prvenstvu američkog Masters plivanja (USMS).

U avgustu je USMS zaključio da Kaldas ima pravo da se takmiči u ženskoj kategoriji nakon pregleda dokumentacije, navodeći da „svi dostavljeni dokumenti pokazuju da joj je pri rođenju dodeljen ženski pol i da se izjašnjava kao žena, iako je u periodu od 2002. do 2004. plivala u muškoj kategoriji na USMS takmičenjima.“

Međutim, Svetska plivačka federacija (World Aquatics) saopštila je da je Kaldas suspendovana do oktobra 2030. godine, a njeni rezultati iz poslednje tri godine su poništeni nakon što je odbila da se podvrgne genetskom testu koji utvrđuje da li je sportista biološki muškog ili ženskog pola.

„Hromozomski testovi su invazivne i skupe procedure,“ rekla je Kaldas u saopštenju koje je objavio New York Aquatics.

„Moje osiguranje odbija da pokrije takav test jer nije medicinski neophodan. Nijedna američka savezna država ne zahteva genetske testove za rekreativna sportska takmičenja poput ovih. Čak ni U.S. Masters Swimming, nacionalno telo koje upravlja rekreativnim plivanjem za odrasle u SAD-u, ne traži takve testove ni za jedno svoje takmičenje.“