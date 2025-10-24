Slušaj vest

Simon je optužena da je više puta koristila bankovne kartice svoje koleginice Žistin Breza-Buše i jednog člana stručnog štaba reprezentacije za onlajn kupovine u ukupnom iznosu većem od 2.000 evra.

"Ne mogu to da objasnim. Ne sećam se da sam to uradila. Ni sama ne razumem", rekla je Simon tokom suđenja, prenosi list "Le Dauphiné Libéré".

Prema navodima lokalnih medija, Simon je tokom ročišta priznala krađe i izvinila se žrtvama, a uz uslovnu kaznu izrečena joj je i novčana kazna od 15.000 evra.

Francuski skijaški savez saopštio je da je primio k znanju odluku suda i da će disciplinska komisija zasedati u najkraćem roku "radi utvrđivanja eventualnih mera na nivou saveza".

Simon, koja je osvojila deset svetskih titula i srebrnu olimpijsku medalju u mešovitoj štafeti na Igrama u Pekingu 2022, sada bi mogla da se nađe pod pritiskom da bude izostavljena iz olimpijskog tima Francuske.

U saopštenju saveza se dodaje da će se "kao i od trenutka kada je slučaj prvi put dospeo u javnost, nastaviti sa preduzimanjem svih potrebnih mera radi zaštite interesa sportista, trenera i timskog okruženja".

(Beta)