Damir i Tea Mikec su u finalu pobedili hrvatski tandem Ivana Petričevića i Vladke Čubelić iz ekipe Dalmacijacement 16:6.

- Tea i ja se nikad do sada nismo zajedno takmičili u miks paru i u prvom nastupu smo stigli do zlatne medalje - naveo je Damir Mikec, a preneo Streljački savez Srbije (SSS).

Damir i Tea Mikec, članovi kluba Policajac, su do finala došli pošto su u kvalifikacijama, u kojima je učestvovalo 17 parova iz pet zemalja, bili najpreciziniji sa 570 krugova.

Oni su bili jedini predstavnici Srbije u takmičenjima miks parova u Solinu, a u nastavku turnira biće održane pojedinačne discipline, u kojima će startovati oko 15 srpskih strelaca.

