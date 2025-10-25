Srpski strelac Damir Mikec i njegova bratanica Tea Mikec osvojili su zlato u takmičenju miks parova vazdušnim pištoljem na turniru u Solinu.
PA, BRAVO! MIKEC PRVI PUT NASTUPIO SA BRATANICOM - ODMAH SU OSVOJILI ZLATO! Do velikog uspeha stigli pobedom protiv Hrvata
Damir i Tea Mikec su u finalu pobedili hrvatski tandem Ivana Petričevića i Vladke Čubelić iz ekipe Dalmacijacement 16:6.
- Tea i ja se nikad do sada nismo zajedno takmičili u miks paru i u prvom nastupu smo stigli do zlatne medalje - naveo je Damir Mikec, a preneo Streljački savez Srbije (SSS).
Damir i Tea Mikec, članovi kluba Policajac, su do finala došli pošto su u kvalifikacijama, u kojima je učestvovalo 17 parova iz pet zemalja, bili najpreciziniji sa 570 krugova.
Oni su bili jedini predstavnici Srbije u takmičenjima miks parova u Solinu, a u nastavku turnira biće održane pojedinačne discipline, u kojima će startovati oko 15 srpskih strelaca.
